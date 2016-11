”Voinko siirtää nämä suklaakeksit kauemmas?”

Olemme tyttären luokkatoverin luona kylässä. Pöydässä on ranskalainen välipala, eli goûter, joka syödään perinteisesti heti koulusta päästyä, neljän-viiden tienoilla.

Kaverin äiti on kattanut suklaalettuja, croissantteja, keksejä ja karkkia. Me aikuiset juomme mustaa kahvia pikkukupposista ja isommat lapset ovat jo siirtyneet leikkimään. Kaksivuotias kuopukseni sen sijaan on parkkeerannut keksikulholle, jota yritän hitaasti hivuttaa hänen ulottumattomiinsa.

Vielä muutama vuosi sitten sisukaluissani olisi kumahdellut äiti-ihmiselle tyypillinen huono omatunto. Apua. Mitäköhän suomalainen neuvolantäti tästäkin sanoisi?

Onneksi ei enää. Ranskassa kolme vuotta muhittuani olen nimittäin oppinut, että sopiva määrä herkkuja pitää ihmisen onnellisena. Täällä nimittäin syödään vähän makeaa lähes jokaisella aterialla.

Pelkästään jälkiruoka on oleellinen osa ranskalaista ateriaa jopa école maternellessa eli esikoulussa. Kolmen ruokalajin lounashetket ovat tavallisia kolmevuotiaillekin. Marraskuisena maanantaina alkuruuaksi on esimerkiksi tarjolla porkkanasalaattia, pääruuaksi lihapullia, kvinoaa ja kasviksia ja jälkiruuaksi suklaavanukasta.

Makeaa ei ole kielletty edes vauvoilta. Kun Ranskassa syntyneen poikani ruokavalioon lisättiin kuuden kuukauden kohdalla maustamattomat jogurtit, lastenlääkäri kehotti lisäämään niihin sokeria tai vaihtoehtoisesti murennettua, makeaa keksiä.

”Menee paremmin alas. Ei pienestä määrästä sokeria mitään haittaa ole”, hän sanoi.

Tästä näkökulmasta Pohjoismaita yhä enemmän valtaava herkkukielteisyys tuntuukin usein aikamoiselta hampaiden kiristelyltä. Etelä-Ranskasta käsin oli äimistyttävää lukea, kuinka suomalaisvanhemmat ajavat makeiden välipalojen poistamista päiväkodeista. Voiko marjakiisselikin todella olla liikaa?

Kun itse yritin aikoinaan ehdottaa perinteistä lauantaikarkkipäivää omaan puoliranskalaiseen perheeseeni, sain vastaukseksi hölmistyneitä puuskahduksia. Ranskalainen mieheni kuittasi ajatusmallini samaan koriin kera suomalaisen viinanjuonnin: kun ihmiset eivät osaa nauttia kohtuudella, he asettavat itselleen ylenpalttisia, turhiakin rajoja.

Jäin pohtimaan asiaa: hänen sanoissaan saattoi olla perää. Asiaa ei auta, että monia meistä on lapsuudesta saakka lahjottu ja lohdutettu makealla. Kuinka moni suomalaisista on palkinnut itsensä pyörälenkin päälle palalla suklaakakkua? Ostanut perjantaipullon? Tai syönyt pussin karkkia, koska ”päivä on ollut niin himputin raskas”?

Tiuhasta sokerinsyömisestä huolimatta pyöreitä ranskalaislapsia näkee harvoin. Tilastot osoittavatkin, että ylipainoisia lapsia on suhteessa vähemmän kuin Suomessa. Vastasyntyneiden elinajanodote on Ranskassa korkeampi, ja vastikään maassa iloittiin siitä, että Ranskassa on suhteessa eniten satavuotiaita Euroopassa.

Ajatuksiani vahvistaakseni kaivoin vielä esiin ranskalaisen lääkärisivuston sokeriohjeet vanhemmille. Sokeria ei saa kieltää lapsilta, sillä suklaa, keksit ja mehu kuuluvat lasten elämään, siinä sanottiin. Mutta attention! Missään tilanteessa herkkuja ei saa liittää kasvatukseen tai tunteisiin.

Sokeri ei saa olla palkinto eikä sillä saa käydä kauppaa. Sitä syödään usein, mutta vähän kerrallaan.

Se on herkku, jota kuuluu nautiskella kohtuudella.

Kirjoittaja on Ranskassa asuva toimittaja, kirjailija ja kahden lapsen äiti, joka pitää perhe-elämästä kertovaa Chez Héléna -blogia.