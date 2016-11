Suomen musiikkiviennin entinen vetäjä johtaa nyt Tampere-taloa ja hehkuttaa: ”Tampere oli jo 1980-luvulla askeleen muita edellä”

Kuka? Pauliina Ahokas Tampereella asuva 44-vuotias filosofian maisteri. Tampere-talon toimitusjohtaja vuodesta 2012 alkaen. Työskenteli aiemmin musiikkivientiä edistäneen Music Export Finlandin toiminnanjohtajana. Naimisissa. Yhdeksän- ja neljävuotiaiden lasten äiti. Harrastukset urheilu, lukeminen ja rumpujen soitto tyttären kanssa. Matkustellessaan Ahokas innostuu myös moottoripyöräilystä ja laitesukeltamisesta. ”Veden pitää olla yli 25-asteista. Ihaninta sukeltaminen oli Belizessä.”

Kesällä 2011 Tampereella lomaili onnellinen perhe. Se kierteli Pispalassa, hassutteli Sorsapuiston uudella leikkikentällä ja ihasteli 1900-luvun alussa rakennettua tuomiokirkkoa.

Se oli hauskanpitoa parhaimmillaan, mutta reissulla oli toinenkin tarkoitus. Paulina Ahokas halusi saada selville, olisiko Tampereesta perheelle kodiksi. Ja olihan siitä.

”Kaikki oli aivan mahtavan kivaa, tunnelma oli mainio. Se oli yksi parhaista lomista, joita olen koskaan viettänyt!”

Vielä tuolloin Ahokas asui Helsingissä ja työskenteli musiikkiviennin edistämiseen keskittyneen Music Export Finlandin toiminnanjohtajana. Musiikkialan järjestöjen yhdistys toimi vuodet 2005–2012.

Keväällä 2011 Ahokas oli kuitenkin saanut ystävältään kiinnostavan tekstiviestin: huhujen mukaan Tampere-talon toimitusjohtajan paikka oli tulossa vapaaksi. Aikoiko Ahokas kenties hakea?

”Aloin miettiä, että hetkinen. Kyseessähän on Suomen suurin kulttuurin keskus, jossa tehdään kaikkea oopperasta kansainvälisiin balettivierailuihin ja lastenkulttuuriin. Se alkoi tuntua aivan vastustamattomalta mahdollisuudelta ja haasteelta”, Ahokas, 44, kertoo nyt.

Ahokas aloitti työnsä toimitusjohtajana vuoden 2012 alussa. Pian sen jälkeen Tampere-talossa alettiin valmistella uudistuksia, joiden tulokset alkavat nyt näkyä.

Taloon on rakennettu lukuisia uusia tapahtumatiloja ja ravintoloita, joista viimeisetkin avautuvat ensi kevään aikana.

Samalla Ahokkaasta on tullut vankkumaton Tampereen puolestapuhuja. Hän kehuu kotikaupunkiaan estoitta: tamperelainen kulttuurielämä on poikkeuksellisen kuplivaa!

Paulina Ahokkaan nimi on kulttuurialan ihmisille tuttu. Ennen Music Export Finlandia hän ehti työskennellä muun muassa Suomen Lontoon-instituutin Arts Managerina, turkulaisen Down by the Laituri -festivaalin markkinointipäällikkönä ja Joensuun yliopiston musiikkitieteen lehtorina.

Kaikki kulttuurin muodot ovat lähellä Ahokkaan sydäntä, mutta pisimpään hänen elämäänsä on kuulunut musiikki. Lapsuudenkodissa Siilinjärvellä kaikui kuorolaulu, ja ensimmäiset taskurahansa Ahokas tienasi soittamalla ja laulamalla.

Musiikkiopistossa hänen pääinstrumenttinsa oli alttoviulu, jonka soittamista hän jatkoi liki ammattilaistasolle saakka. Yliopistossa pääaineeksi valikoitui musiikkitiede.

Klassinen musiikki on juurtunut niin syvälle Ahokkaan persoonaan, että muihin genreihin piti hieman totutella. Esimerkiksi rock tuntui ensin vieraalta.

”Nykyään yksikään genre ei yllä ylitse muiden: tykkään mistä tahansa hyvästä musiikista. Countrymusiikkia inhosin pitkään, mutta jouduin pyörtämään pääni, kun tuttava vei minut aivan loistaville countryfestivaaleille.”

Yhtä lailla Ahokas syttyy kuitenkin myös teatterista, kuvataiteesta ja tanssista. Juuri siksi hän viihtyy Tampereella niin hyvin: kaupunki vastaa kulttuurinnälkäisen kaikkiin tarpeisiin.

”Täältä löytyy Vapriikin museokeskus, monta hienoa teatteria ja täysikokoinen sinfoniaorkesteri. Särkänniemi taas on lastenkulttuuria parhaimmillaan. Tampereella on poikkeuksellinen tekemisen meininki, jossa myös kaupungin päättäjät ovat mukana.”

Tarjonta laajenee kesäkuussa 2017, kun Tampere-taloon avautuu Muumimuseo – maailman ainoa laatuaan. Esille tulee Tampereen taidemuseon kokoelma Tove Janssonin alkuperäisteoksia, muun muassa sarjakuvia ja kirjojen kuvituksia.

Osa oli aiemmin esillä museon omassa Muumilaaksossa. Kokoelma on ollut museon hallussa vuodesta 1986, jolloin Jansson itse lahjoitti työnsä Tampereen kaupungille.

”Hän tarjosi kokoelmaa muillekin tahoille, mutta kiinnostusta ei silloin ollut. Tämä kaupunki oli jo 1980-luvulla askeleen muita edellä: kun muu Suomi mietti, oliko Jansson nyt niin ihmeellinen taiteilija, Tampereella osattiin arvostaa hänen työtään.”

Juttu jatkuu kuvan alapuolella.

Reijo Hietanen

Ennen Tamperetta Paulina Ahokkaan koti on ollut monessa paikassa. Lapsuudenkodistaan Siilinjärveltä hän muutti ensin Kuopioon ja sitten parikymppisenä Prahaan. Ura alkoi paikallisen jazz-klubin promoottorina.

Sittemmin hän on ehtinyt asua Lontoossa ja Barcelonassa sekä markkinoida kotimaista musiikkia Itä-Aasiassa asti. Reissuillaan hän on huomannut, että miltei kaikki tietävät suomalaisesta musiikista jotakin – ainakin Sibeliuksen, elleivät muuta.

Vaikka asuinpaikat ovat vaihdelleet, muuttamiseen on voinut suhtautua tyynesti, Ahokas sanoo.

”Suomesta ulkomaille muuttaminen tuntui vähän samalta kuin muutto Siilinjärveltä Kuopioon: piti siirtyä uusiin ympyröihin, tavata ihmisiä ja luoda itselleen elämä. Prosessi on aina vähän samanlainen, muutti sitten Lontooseen, Prahaan tai Tampereelle.”

Kaipuu maailmalle on ollut Ahokkaan elämässä pienestä pitäen, vaikka hänen lapsuudenperheensä ei koskaan matkustanut ulkomaille. Äitiään Ahokas luonnehtii suureksi maailmankansalaiseksi, vaikkei tämä vieraita kieliä osaakaan.

Ahokas sen sijaan osasi, jo pienenä tyttönä. Englantia hän oli lukenut vasta kaksi viikkoa, kun kuuli, että Siilinjärvelle oli muuttanut ulkomaalainen nainen. Tansaniasta saapunut vieras asui paikallisen kanttorin luona ja aikoi viipyä paikkakunnalla vuoden päivät.

Yhdeksänvuotias Ahokas ilahtui asiasta niin paljon, että marssi kanttorin luokse kysymään, josko vieras haluaisi ottaa häneltä pianotunteja. Muutamaa päivää myöhemmin kaksikko jo istui soittimen ääressä ja kommunikoi niillä muutamilla englannin kielen sanoilla, joita Ahokas oli ehtinyt koulussa oppia.

Sellainen hän kertoo aina olleensa: mitä mahdottomammalta jokin haaste on tuntunut, sitä päämäärätietoisemmin hän on puskenut sitä kohti. Jos joku on erehtynyt epäilemään ideoiden mahdollisuutta toteutua, se on vain lisännyt vettä Ahokkaan myllyyn.

”Joskus joku sanoi, että etkö sä Paulina tajua, ettei valtio tule koskaan tukemaan suomalaista musiikkivientiorganisaatiota. See me doing it, ajattelin, antakaa kun näytän. Meni kolme kuukautta, ja asiasta oli saatu päätös”, hän kertoo Music Export Finlandin syntymästä.

Samaan hengenvetoon hän kiirehtii lisäämään, ettei olisi selviytynyt mistään yksin. Suurimmat onnistumiset ovat syntyneet yhdessä työtovereiden kanssa.

Totuudenmukaisempaa tosin olisi kutsua heitä ystäviksi, sillä niin kulttuuriala toimii, Ahokas selittää: kavereiden kanssa on helpompi tehdä bisnestä kuin ventovieraiden.

”Jos valmistaa vaikka tukisukkahousuja, niiden kestävyyttä on helppo testata, mutta kulttuurin suhteen mitään absoluuttisia mittareita ei ole. Ei voi kuin luottaa bändin edustajaan, jos hän lupaa, että levy valmistuu. Siksi yhteistyökumppaneiksi valikoituu tuttuja, luotettuja toimijoita.”

Työ konserttitalossa jatkuu, mutta nyt Ahokkaalla on meneillään muutakin. Hän toimii ensi vuonna järjestettävän WOW Finland -festivaalin yhtenä johtajana.

Women of the World on maailmanlaajuinen liike, jonka tarkoitus on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

WOW-festivaali järjestetään Tampere-talolla maaliskuussa 2017. Se on osa itsenäisen Suomen satavuotisjuhlien virallista ohjelmaa. Mukana on monia tuttuja kasvoja piispa Irja Askolasta entiseen huippuhiihtäjään Virpi Sarasvuohon.

Festivaalin suunnittelu alkoi kolmisen vuotta sitten, kun Ahokas tuttavineen pohti, miten itsenäisyyden satavuotisjuhlaa tulisi viettää.

”Esiin tulee varmasti paljon sotahistoriaa ja suurmiehiä, ja hyvä niin. Mutta lisäksi on syytä juhlistaa tyttöjä ja naisia. Olemmehan maailman ensimmäinen maa, joka antoi täydet poliittiset oikeudet naisille.”

Festivaalia on järjestämässä myös tamperelainen kirjailija ja entinen kansanedustaja Rosa Meriläinen, johon Ahokas tutustui yhtä mutkattomasti kuin moneen muuhunkin ystäväänsä: otti yllättäen yhteyttä ja kysyi, lähtisikö tämä Lontooseen tutustumaan Women of the World -hankkeeseen. Meriläinen lähti.

Maailmanparannus vaikuttaa sopivan Ahokkaalle. Siitähän hänen työssäänkin on tavallaan kysymys: ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä.

”Koko urani ajan olen saanut eniten iloa käytännön tekemisestä. Kaikkein hienointa on nähdä, kuinka taide tuottaa ihmisille hyvää oloa.”