Uraisä oppi elämään lasten ehdoilla – ”Ennen olisin voinut käyttää joka minuutin työntekoon”

Kun espoolainen Claes Mikko Nilsen leikkii lastensa kanssa olohuoneen matolla, häntä hymyilyttää: miten hyvältä tavallinen arki voikaan tuntua!

Viisivuotiaan pojan ja pian kaksi vuotta täyttävän tytön isä on oppinut arvostamaan perhe-elämän pieniä iloja. Sitä, kun tytär keittää vanhemmilleen mielikuvituskahvia. Ja sitä, kun lapset juoksevat kilpaa ympäri asuntoa – voitonhimoisina mutta silti sopuisasti.

Niin ei kuitenkaan ollut vielä muutama vuosi sitten. Esikoisen syntymän jälkeen arki tuntui omituiselta kaaokselta. Vanhempia väsytti, ja vauvan mielenliikkeitä oli mahdoton tulkita.

Tuore isä ei ollut koskaan aiemmin kokenut mitään vastaavaa. Työssään startup-yritysten parissa hän oli tottunut aivan toisenlaisiin olosuhteisiin: koko työyhteisö puhkui tekemisen intoa, ja energiaa tuntui riittävän mihin vain.

Se vei mukanaan. Vauhdikkaasta elämäntyylistä oli vaikea päästää irti. ”Olisin voinut käyttää jokaisen valveilla vietetyn minuutin työntekoon. Kun esikoinen syntyi, olin yhä täysin kiinni vanhassa asenteessani”, Nilsen, 33, kuvailee.

Norjassa syntynyt Nilsen varttui Porissa ja opiskeli Turussa Åbo Akademin kauppakorkeakoulussa. Jo opiskeluaikana hän oli mukana kaikessa mahdollisessa, istui ainejärjestön hallituksessa ja teki koulun omaa lehteä.

”Ei ollut hetkeä, jolloin en olisi ollut aktiivinen. Rauhoittumiskyky ei ole koskaan ollut parhaita ominaisuuksiani.”

Turussa Nilsen tapasi myös tulevan puolisonsa. Valmistuttuaan he päättivät muuttaa pääkaupunkiseudulle, josta löytyisi töitä niin ekonomille kuin psykologillekin.

Kun Nilsen vuonna 2009 oli tutkintonsa loppusuoralla, Suomeen oli rantautunut startup-huuman ensimmäinen aalto. Angry Birds -peli lanseerattiin, ja yliopisto-opiskelijat alkoivat innostua yrittäjyydestä.

Myös Nilsen sai huumasta osansa. Vuonna 2010 hän oli mukana perustamassa Fibania eli Finnish Business Angels Networkia. Se on yhdistys, jonka tavoitteena on inspiroida yksityishenkilöitä sijoittamaan aikaansa ja rahaansa startup-yrityksiin.

Siellä Nilsen työskentelee edelleen. Työstä puhuttaessa hänen olemuksensa kirkastuu: lauseet muuttuvat lennokkaiksi ja silmät alkavat loistaa.

Niin voi käydä vain ihmiselle, joka rakastaa työtään. Se on hieno, nautinnollinen tunne, Nilsen selittää – mutta perhe-elämästä se voi tehdä mutkikasta.

Nilsenin esikoinen syntyi vuonna 2011, pian Fibanin perustamisen jälkeen. Ennen sitä hänelle ei ollut tullut mieleenkään, ettei startup-henkinen elämänrytmi välttämättä sopisi yhteen vauva-arjen kanssa.

”Olin aina ollut vastuussa vain itselleni, mutta hupskeikkaa, yhtäkkiä meistä olikin tullut perhe. Suurin haaste oli, etten vielä silloin tiennyt, kuinka omaa ajankäyttöä pitäisi priorisoida.”

Nilsen teki pitkiä työpäiviä ja osallistui lukuisiin iltamenoihin. Kotona ollessaan hän kyllä hoiti poikaansa, mutta ajatukset seikkailivat muualla: työprojekteissa, sosiaalisessa mediassa ja ”mukamas maailman tärkeimmissä sähköposteissa”.

Samalla hän kuitenkin tunsi piston sydämessään. Lapsi vaikutti olevan tiukasti kiinni äidissään, eikä se tuntunut aivan reilulta. Ennemmin tai myöhemmin siitä alkaisivat kärsiä kaikki, Nilsen tuumi.

”Sanan äitiysloma keksinyt henkilö pitäisi laittaa tilille. Se ei missään nimessä ole lomaa, vaan todella rankkaa!”

Jonna Yletyinen / HS

Koko perheen onneksi tilanne on nyt toisenlainen. ”Nykyään olemme tasapuolisesti läsnä. Lapsetkaan eivät suosi yhtä vanhempaa vaan voivat hakeutua kumman tahansa luo. Jos tulee pipi, lohduttajaksi kelpaa yhtä hyvin isä kuin äiti.”

Muutos ei vaatinut ihmetekoja, mutta kovan työn takana se kyllä oli. Nilsen ja hänen puolisonsa käyttivät kymmeniä tunteja lastenhoidosta ja perhe-elämästä keskustelemiseen. Iltaisin esikoisen nukahdettua pariskunta istui pöydän ääreen. Sitten he kävivät rauhallisesti ja järjestelmällisesti läpi, mikä tilanteessa mätti.

Keskustelut saivat Nilsenin mietteliääksi. Hän pakottautui kysymään itseltään vaikeita: kuinka pahasti työ kärsii, jos sähköpostit jättää iltaisin lukematta? Miten olla aidosti läsnä kotona? Ja ennen kaikkea: mikä juuri tässä elämänvaiheessa on kaikkein tärkeintä?

Hiljalleen vastaukset alkoivat löytyä. Työt ehtisivät odottaa, mutta lasten ensimmäiset ikävuodet on mahdollista kokea vain kerran.

”Olen ymmärtänyt, että tämä on vain tietty elämänvaihe, joka menee ohi huisin nopeasti. Että helkkari, miten onnekkaita me olemme, kun saamme viettää lasten kanssa aikaa.”

Ensimmäiseksi Nilsenin piti opetella laatimaan itselleen pitäviä aikatauluja.

Töitä ei enää voinut tehdä silloin, kun niitä sattui eteen tulemaan, vaan päivät piti suunnitella valmiiksi: yhdeksäksi toimistolle, viideltä pois, ylimääräiset iltamenot minimiin.

Poikkeuksiakin elämään mahtuu, mutta niistä sovitaan nykyään etukäteen. Ensi viikolla Nilsen voi hyvillä mielin viettää kaiken aikansa Slush-teknologiatapahtuman parissa, sillä ystäviä on pyydetty lastenhoitoavuksi jo monta viikkoa aikaisemmin.

Se on uutta, sillä ennen perhe eli lastenhoidon suhteen kädestä suuhun – ristiriitoja alettiin ratkoa vasta siinä vaiheessa, kun aikataulut olivat jo pettämäisillään.

Vaikka säännöllisiin aikatauluihin totuttelu oli Nilsenille haaste, vielä mutkikkaampaa oli opetella olemaan aidosti läsnä lapsen kanssa. Siihen meni useampi vuosi.

”Startup-maailma on aika extreme, siellä tapahtuu koko ajan niin paljon. Arki lapsen kanssa on vähemmän räjähtävää. Nautin siitä valtavasti, mutta siihen on pitänyt tietyllä tavalla oppia.”

Enää Nilsen ei pidä kännykkäänsä jatkuvasti käden ulottuvilla, sillä sosiaalisen median selailu vie liikaa huomiota lasten touhuilta. Senkin hän on tajunnut, ettei leikki-ikäisten kanssa tarvitse kaiken aikaa tehdä jotain erityistä: lapsille on hyväksi myös hieman pitkästyä.

Yhdessä puolison kanssa on varmistettu, että kummallekin kertyy yhtä paljon omaa aikaa. Sen voi hyvillä mielin käyttää liikuntaharrastuksiin, ystävien tapaamiseen tai ylimääräisiin työprojekteihin. Menot merkitään sähköiseen kalenteriin, jotta tuplabuukkauksia ei tule.

Kun uudet tavat alkoivat muuttua rutiineiksi, Nilsen huomasi jotain yllättävää. Hän tajusi oppineensa lukemaan lastensa mielenliikkeitä paljon aiempaa paremmin.

”Lapsi ei twiittaa eikä someta, möllöttää vain. Tunnetilojen lukeminen ei ole ihan helppoa. Ennen logiikkani riitti siihen, että nyt on kyseessä nälkä, väsy tai vaippa. Nykyään pystyn jo vähän muuhunkin”, Nilsen nauraa.

Tasapaino. Sana vilahtelee Nilsenin puheessa tuon tuostakin.

Sillä siltä hänestä tuntuu: perhe ja työ ovat juuri oikeanlaisessa balanssissa. Kun koko perhe voi hyvin, ilo säteilee elämän muihin osa-alueisiin. Työn tuloksetkaan eivät ole elämänmuutoksesta kärsineet, pikemminkin päinvastoin.

Jotain vanhoista tavoista on toki jäljellä. Toisinaan, joskin harvoin, Nilsen saattaa valvoa työnsä äärellä aamukolmeen saakka. Hän kuitenkin tarttuu toimeen vasta siinä vaiheessa, kun lapset on saatu onnellisesti nukkumaan.

”Työ on edelleen vahva osa sekä minun että puolisoni elämää. Energiaa riittää astetta isompiinkin visioihin, kun ihan kaikki aika ei mene sen pohtimiseen, onko puuroa rinnuksilla vai ei.”

Nyt Nilsen seuraa ihaillen perheessään tapahtuvia muutoksia: sekä lasten jatkuvaa kehitystä että omaa kasvuaan vanhemmuuteen.

”Tuntuu jännältä sanoa näin, mutta onhan se hirveän hieno hetki, kun tytär oppii laittamaan housut jalkaan. Pienestä klöntistä on kasvamassa tällainen osaava ihminen.”

Sarjassa kerrotaan arjen muutoksista, jotka ovat tuoneet lisää energiaa ja onnellisuutta. Kerro muutoksestasi: hs.lauantai@hs.fi

Työ ja perhe-elämä ovat usein ristiriidassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan noin 40 prosenttia pikkulasten vanhemmista kokee laiminlyövänsä kotiasioita työnsä vuoksi.

Yli puolet vanhemmista kokee toisaalta voivansa irrottautua työstä kotiin tultuaan.

Työn ja perhe-elämän ristiriidat voivat aiheuttaa vanhemmille fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Työterveyslaitoksen mukaan yleisimpiä oireita ovat masentuneisuus, unettomuus ja uupumus. Apua oireisiin kannattaa hakea työterveyshuollosta.