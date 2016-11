Henry Lehto tuuletti saatuaan syöpädiagnoosin – nyt hän kertoo, miten syövästä voi kirjoittaa vitsejä

Viime elokuussa Henry Lehto, 39, oli juuri saanut lääkäriltä tiedon: hänellä on mahdollisesti kivessyöpä.

Hetken kuluttua Lehto tuuletti Meilahden urologian poliklinikan päivystyksessä.

Kun Lehto pääsi lääkärin huoneesta, hänen ensimmäinen tekonsa oli nimittäin googlettaa sanat kivessyöpä ja erektio.

”Kävi ilmi, että toisin kuin eturauhassyöpä, niin kivessyöpä ei vaikuta erektioon. Siinä kohta tuuletin ensimmäisen kerran”, Lehto kertoo.

”Ja sitten vasta toisena googletin, että kivessyöpä ja kuolleisuus. Ajattelin, kuten miehet ajattelevat. Kertoo paljon, että kuolema ei ollut ensimmäinen ajatukseni.”

Lehto löysi internetistä lisää lohduttava tietoa ja tuuletuksen aihetta.

”Kun paniikissa googletellessa luin, että kuuluisin kivessyöpään kuollut ihminen on [näyttelijä] Pete Postlethwaite, enkä ollut koskaan kuullutkaan hänestä, niin ajattelin että eihän tuohon nyt ihan valtoimenaan kuole porukkaa. Eikä siihen kuolekaan kuin hyvin, hyvin harvoin”, Lehto kertoo.

”Selvisi, että kivessyövästä selviää ja että yleensä tulee vain kosmeettisia muutoksia, kun toinen kives poistetaan.”

Harvempi kuin joka kymmenes kivessyöpä johtaa kuolemaan. Lehtokin on nyt terve.

Kivessyöpä on Suomessa nuorten miesten yleisin syöpämuoto. 2013 todettiin 172 uutta kivessyöpätapausta. Nämä tiedot ovat hyväntekeväisyyskampanja Movemeberin sivuilta.

Movember-kampanjaan osallistuvat miehet kasvattavat viikset marraskuussa ja keräävät rahaa syöpätutkimukseen. Movember-liike perustettiin vuonna 2003 Australiassa, ja Suomeen se tuli vuonna 2009.

Lehto on kasvattanut viikset marraskuussa ja kerännyt Movemberiin yli 500 euroa, jolla hän on viiden eniten rahaa keränneen joukossa. Lisäksi hän on mukana frisbeegolf-joukkueessa, joka on joukkuelistan ykkönen.

”Oli velvollisuuteni osallistua Movemeberiin. Minä paranin, koska lääketiede on riittävän pitkällä ja tutkimustyötä on tehty”, Lehto kertoo.

”Paranin myös hyvin kivuttomasti. Sen takia ympärillä olevat ihmiset alkoivat huudella, että olisiko aika osallistua Movemberiin, ja oikeassahan ne olivat.”

Viikset tuntuvat ja näyttävät hänestä omituiselta, mutta hurjan loppukesän jälkeen pieni häiriö nenän ja ylähuulen välissä on pikkujuttu.

Työkseen Lehto tekee digimarkkinointia. Hänen tärkein harrastuksensa on stand up -komiikka. Lehto on mukana Helsingin Sanomien Uutisraportin työryhmässä.

Kuten aikaisemmin tuli jo ehkä ilmi, Lehto suhtautui hurjalta kuulostavaan syöpään yllättävän uteliaasti ja huumorilla.

”Käsittelin sen sairauden ehkä eri tavalla kuin monet syöpään sairastuneet. Totta kai ensimmäiset päivät olivat sokki, kun heitettiin syöpä-sana ilmaan. Se on niin dramaattinen sana, jonka on tottunut yhdistämään siihen, että ihmiset menevät tosi kivuliaisiin hoitoihin tai kuolevat. Alkusokin jälkeen sopeuduin aika hyvin”, Lehto kertoo.

Huumori toimi loistavana puolustusmekanismina.

”Ensimmäiset vitsit aiheesta kirjoitin kännykkääni, kun istuin Meilahden urologian poliklinikan päivystyksessä, johon työpaikkalääkäri oli minut ohjannut”, Lehto kertoo

Kivessyöpävitsit eivät jääneet pöytälaatikkoon. Hän ei jättänyt yhtään stand up -keikkaa väliin syövän takia.

”Syöpädiagnoosin jälkeen olen puhunut syövästä joka keikalla. Se ei ole aihe, jonka olisin halunnut vaieta kuoliaaksi. Tämä ei ole oikeasti niin kauheata kuin syöpä-sana antaa ymmärtää, saati sitten kun se vielä liittyy tuonne genitaalialueille. Monet menevät ihan lukkoon, kun yhdistetään kaksi vähän vaikeaa asiaa”, Lehto sanoo.

”Sanoinko muuten juuri syöpää vähäsen vaikeaksi asiaksi? On se aika paljonkin vaikea asia.”

Koska Lehto oli melko vakuuttunut, että hyvin tässä käy, hän ikään kuin tarkkaili ulkopuolisena koko tutkimus- ja hoitoprosessia, joka kesti vain muutaman viikon ja päättyi onnellisesti.

”Se koko ruljanssi on tosi absurdi, siinä tapahtuu kaikkea ihan käsittämätöntä.”

Esimerkiksi tätä:

Lehto leikattiin, minkä jälkeen otettiin testit, joista selvisi onko Lehto parantunut vai onko syöpä levinnyt ja tarvitaanko sytostaattihoitoja.

Lääkäri kertoi, että Lehdon ensimmäisessä verikokeessa oli ollut raskaushormoni korkealla, koska syöpä oli sekoittanut siittiöt niin, että oli alkanut muodostua embryonaalista solukkoa.

”Sanoitko juuri, että minulla oli positiivinen raskaustesti, koska vasemmassa kiveksessäni kasvoi sikiö?” Lehto oli ihmetellyt.

”Niin, tavallaan”, lääkäri vastasi.

”Lääkäri oli ihan mahtava, koska se sanoi, että ei se ole edes oudointa, mitä siellä voisi olla. Siinä vaiheessa tein jo muistiinpanoja. Ja tässä vaiheessa lääkäri ei muuten ollut vielä kertonut, että olen parantunut!”

Lehto sanoo, että oli onnekas.

”Oli hyvä säkä. Ainoa hoito oli yksi nopea leikkaus, ja pääsin kotiin sairaalasta samana päivänä. Ei ollut kummempia kipuja, ja nyt elämä jatkuu samanlaisena kuin ennen leikkausta.”

Onni oli osin itse ansaittua, sillä hän tajusi ja uskalsi mennä nopeasti lääkäriin, kun kiveksessä tuntui omituista kipua.

”Homma olisi voinut mennä toisin, jos ei olisi ollut niin kovat kivut. Olen kuullut tarinoita, että ei ole kehdattu mennä lääkäriin, vaan on odotettu ja odotettu. Siinä vaiheessa, kun on vihdoin menty lääkäriin, syöpä onkin jo levinnyt laajalle. Kivessyövällä on tapana levitä nopeasti”, Lehto kertoo.

”Movemberissa on hyvää sekin, että se muistuttaa, että kannattaa tsekata paikkansa ja mennä lääkäriin, kun on syytä epäillä jotain.”

Nopea syöpätaistelu ei tullut hänelle kovin kalliiksi.

”Tv-sarjassa Breaking Bad Walter White sairasti syöpää ja rupesi isoksi rikolliseksi, jotta pääsee syöpähoitoihin. Minulla melkein riitti, että vein tyhjät pullot kauppaan. Koko lysti maksoi minulle noin 200 euroa”, Lehto kertoo.

”Samassa kuussa maksoin kahden kissan hammaslääkäreistä yhteensä tonnin. Jos kissojen hampaat maksavat viiden syövän verran, niin ei se syöpähoito Suomessa hirveän kallista ole.”

Movemberiin hän aikoo lahjoittaa itsekin vielä kelpo summan.

”On ollut hämmentynyt ja hyvä fiilis, kun on huomannut, kuinka moni on lahjoittanut rahaa tälle tärkeälle asialle. Että hyvänen aika, ovatpa ihmiset hyviä.”