Rakkausvalmentaja tietää, miksi kumppania ei löydy ja kehottaa sinkkuja tunnustamaan tosiasiat: ”Treffeillä toista arvioidaan kuin koiranäyttelyssä”

Elämä









Sinkut eivät kohtaa Suomessa, kertoi HS toukokuun puolivälissä. Korkeasti koulutetut naiset elävät kaupungissa, matalammin koulutetut miehet maalla.





Toimittaja-juontaja Mia Halonenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Mia%20Halonen, 50, muistaa, että samaa keskustelua käytiin jo 1980-luvulla.





”Naisia pidetään nirsoina, kun he eivät huoli maaseudun miehiä. Mutta eivät miehetkään välttämättä halua koulutettua, paljon matkustellutta naista. Siitä saattaa tulla miehelle alemmuudentuntoa, ja nainen joutuu pönkittämään miehen egoa.”





Halonen on vuosien varrella kommentoinut julkisuudessa paljon rakkauteen ja sinkkuuteen liittyviä asioita. Rakkausvalmentajaksi tituleerattu Halonen käy myös luennoimassa aihepiiristä muun muassa naistenilloissa.





Halosta on pidetty sinkkujen äänitorvena, vaikka ei hän edes ole mikään ikisinkku. Nyt hän on tosin elänyt yksin yli neljä vuotta, mikä on pisin aika hänen aikuiselämässään.





Halonen matkustelee, opiskelee ja nettideittailee ulkomaisilla sivustoilla. Ystäviä on paljon, ja ystävien lapsetkin ovat läheisiä. Halonen puhuu ”itse valitusta perheestä”, jollainen hänellä on sukulaisten lisäksi.





”Olen kummitäti, kummitar ja tyttövaari. Viime joulunkin vietin kummipojan perheen kanssa.”





Silti sinkkuna eläminen ei ole aina kivaa. Etenkin kun viisikymppisenä se tuntuu vaikeammalta kuin kymmenen vuotta aiemmin.













Halonen tietää varattuja viisikymppisiä naisia, jotka pitävät sinkkuelämää hohdokkaana. Yleensä nämä naiset ovat pariutuneet nuorina ja he muistelevat, millaista oli olla sinkku kaksikymppisenä.





”He luulevat, että kuten nuorena, myös nyt heille riittäisi kivoja kundeja jonoksi asti. Ei se kuitenkaan mene niin. Ne kivat kundit ovat olleet 20 vuotta varattuja.”





Miehiä on tietysti vapaanakin. Hekään eivät tosin ole ihan samanlaisia kuin nuorina.





”Kaikilla on haavansa: taustalla voi olla vaikkapa katkeria avioeroja. Kukaan ei aloita tämänikäisenä tyhjältä pöydältä.”





Viisikymppisten elämässä voi muutenkin olla jo vakavia sä­vyjä.





”Saattaa olla sairauksia. Tai hoidetaan ikääntyneitä vanhempia.”





Heteronaisten kannalta tarjontaa kaventaa se, että osa viisikymppisistä miehistä etsii nuorempaa puolisoa. Viisikymppisiä naisia taas havittelevat yli kuusikymppiset miehet.





Kuulostaa raadolliselta – mutta tosiasiat kannattaa Halosen mukaan tunnustaa. Se tekee hyvää jokaiselle sinkulle, iästä riippumatta.





Esimerkiksi lapsia haluavien naisten kannattaa tunnustaa se tosiasia, että hedelmällisyys hiipuu roimasti neljääkymppiä lähestyessä. Se olisi syytä muistaa jo alle kolmekymppisenä.





”Jos haluaa lapsia niin, ettei tule kiire, pitäisi sopivaa kumppania alkaa etsiä viimeistään kun täyttää 30. Sen ikäisenä ei kannata seurustella vastuuttoman rentun kanssa kuvitellen, että mies muuttuu ja hänestä tulee hyvä isä. Eikä kannata jäädä suhteeseen, jossa mies ei halua lapsia.”





Sen Halonen tietää omakohtaisestikin.









Kun Halonen oli 28-vuotias, hän meni naimisiin. Hän oli aina halunnut lapsia, ja sellaisesta oli puhuttu miehen kanssa.





Mutta sitten mies ei halunnutkaan. Vuodet kuluivat, ja lopulta tuli ero.





”Nyt miehellä on neljä lasta.”





Haloselle oli kova paikka hyväksyä, että hän oli liian vanha saamaan jälkikasvua. Tuskaa ei helpottanut se, että Halonen tuli hieman yli nelikymppisenä jätetyksi, koska silloinen seurustelukumppani halusi lapsia.





”Puhuin erosta ystävälleni. Hän lohdutti minua sanomalla, että sinusta ei tule enää äitiä, mutta olet loistavaa matkaseuraa. Tarvitset siis miehen, joka etsii loistavaa matkaseuraa.”





Silloin Halonen ajatteli, että noinhan se on. Tilanne oli pakko hyväksyä.





Sitä hän ei epäillyt, löytääkö enää koskaan ketään. Koska tämä on hänen mielestään syytä jokaisen sinkun muistaa: parin löytämiseen voi itse vaikuttaa.





Halonen ihmettelee, miksi kumppanin löytämistä pidetään niin kohtalonomaisena.





”Kukaan työtön tuskin ajattelee, että kyllä minä vielä hakematta kohtaan sen oikean työn. Miksi sitten parisuhteen löytämisessä ajatellaan, että pitää odotella kohtaloa?”





Monet sinkkunaiset ovat Halosen mukaan odotelleet sitä oi­keaa passiivisina niin kauan, että ovat jo luopuneet toivosta.





”Olen kysynyt näiltä naisilta, oletko vuoden kuluttua todennäköisemmin naimisissa vai juossut maratonin. Kaikki sanovat, että juossut maratonin. Se on aika mielenkiintoista, koska koko maailmaa ajatellen hyvin moni on naimisissa, mutta harva juossut maratonin.”





Halosen mukaan sinkku voi tehdä tilanteelleen paljonkin. Esimerkiksi elämänpiiriään voi laajentaa. Jos ei ole löytänyt kotikaupungista ja tämänhetkisistä harrastuksista kumppania, tuskin niin tapahtuu jatkossakaan.





”Voi alkaa harrastaa uusia asioi­ta. Ja voi sanoa kavereille, että olen kyllästynyt elämään ­yksin, järjestäkää minulle treffejä.”





Tämä on usein vaikea osuus. Sinkkuus hävettää.





”Suomessa on noloa yrittää aktiivisesti löytää kumppani. Sitäkin häpeillään, että tarvitsee toista ihmistä: kulttuurina kun on, että yksin pitäisi pärjätä. Sitten sinkut kertovat kovaan ääneen, että en minä ketään ha­luaisikaan.”





Häpeä tulee varmasti osin siitä, että tämänhetkinen parisuhdekulttuuri on vielä nuori. Halonen muistuttaa, että vain muutama vuosikymmen sitten piti maksaa vanhanpiianveroa, jos oli yli 24-vuotias ja naimaton.





Uusi on myös ajatus rakkausliitoista.





”Suomessa oli vielä sotien jälkeenkin kiire perustaa perheet ja rakentaa talot. Moni otti lähes kenet tahansa. Ei siinä jääty vaikeroimaan, että en ota tätä, koska emme ole toisillemme täydellisiä sielunsisaruksia.”





Halonen sanoo uskovansa järkiavioliittoihin, koska hullaantuminen ka­toaa joka tapauksessa.





”En kaipaa jalat alta vievää ihastumista. Siinähän vain lyö päänsä katuun.”





Moni kuitenkin uskoo romanttiseen rakkauteen. Sitten odotellaan unelmien puolisoa, johon kohdistuu paljon vaatimuksia.





Halonen neuvoo karsimaan vaatimuslistaa.





”Eikö voisi valita tärkeimmät kriteerit: vaikka että kumppanin tulee olla reipas, raitis ja hyväsydäminen?”





Myös ennakkoluuloton kannattaa olla. Ennakkoluulottomuus saisi maaseudun miehet ja kaupunkien naisetkin ehkä löytämään toisensa. Halosesta kaupunkilaiset suotta juuttuvat siihen, etteivät missään nimessä voi asua kuin kaupungissa.





”Naiset saattavat perustella, että en voi muuttaa pois Helsingistä, koska täällä on ooppera. Mutta jos muuttaa maalle, asumiskuluissa säästyy niin paljon, että sieltä voi käydä joka kuukausi Helsingissä oopperassa.”





Mutta keksivätkö erilaisissa elämänpiireissä asuvat ja eri koulutustasolla olevat keskusteltavaa? Halosen mielestä se ei välttämättä ole ongelma.





”Ei kumppanin tarvitse täyttää kaikkia tarpeita. Henkeviä keskusteluja voi käydä ystävien kanssa. Ainoastaan seksin on syytä toimia, koska sitä harrastetaan yleensä vain oman kumppanin kanssa.”





Yhtä asiaa Halonen toivoo kaikilta sinkuilta lisää: myötätuntoa ja ymmärrystä.





”Ettei aina etsittäisi toisesta vain vikoja! Treffeilläkin saatetaan katsoa toista kuin koiranäyttelyn tuomari. Arvioidaan, onko toinen muotovalio vai ei.”





Puhetavat ovat muutenkin välillä raakoja. Halosen mukaan parisuhteessa olevat eivät ymmärrä, kuinka paljon sinkut saavat kuulla ulkonäöstään.





”Treffeillä saatetaan sanoa, että en minä tuollaista ylipainoista huoli.”





Tämänkaltaista arvostelua ei kuitenkaan kannata alkaa pelätä. Halosen mukaan sinkkumies on monelle jo kelpo kandidaatti, jos käyttäytyy hyvin, lukee paljon, käy säännöllisesti parturissa, hammaslääkärissä sekä suihkussa ja käyttää deodoranttia.





Yksi neuvo Halosella on miehille ja naisille, joista tuntuu, ­ettei kukaan kiinnostu heistä: hanki intohimo. Oli se sitten urheiluharrastus, musiikki tai retkeily, se tuo hehkua koko elämään.





”Kun elää kiinnostavaa elämää, on kiinnostava ihminen. Ja siihen voi itse vaikuttaa.”





Halosella on itselläänkin vaatimuksia tulevalle kumppanilleen.





”Olisi kiva, jos mies olisi sellaisessa elämänvaiheessa, ettei hänellä olisi enää ura tärkeimpänä mielessä eikä pieniä lapsia. Sen sijaan hän haluaisi nauttia elämästä, matkustella ja laittaa vaikka kakkosasuntoa.”





Halonen kaipaa etenkin kiireettömiä iltoja, jolloin voisi kertoa miehelle päivän tapahtumista. Tai kiireettömiä aamuja, jolloin voisi maata sängyssä ja suunnitella tulevia.





”Varatut eivät käsitä, millaista on mennä joka ilta yksin nukkumaan ja joka aamu herätä yksin. Kun sellaisia öitä on tuhansia, kasvaa kosketuksen kaipuu suureksi.”





Onko Halonen itse kahden vuoden päästä todennäköisemmin naimisissa vain juossut maratonin?





”No ainakaan en ole juossut maratonia”, hän sanoo.





”Jotenkin tuntuu, että jos elämäni olisi elokuva, ei tämä voisi loppua niin, etten löydä ketään.”





Näistä en luovu





Pohjalainen kansallispuku.





”Puku muistuttaa, että minulla on ollut juuria Teuvalla jo 1600-luvulla.”





Ilo.





”Kun lapsi leikkii, ei hän katso kellosta, milloin on mehutauko. Yritän työskennellä samalla asenteella. Ei työmäärä väsytä vaan ilottomuus.”





Henkinen vapaus.





”Parisuhteessakaan en suostu pienentämään itseäni.”