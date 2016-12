Parhaat henkilöjutut: Mona Kuoppamaa korjasi sukupuolensa miehestä naiseksi ja yllättyi, miten naisen kehoon suhtaudutaan: ”Käydään helpommin kiinni kuin mieheen”

Elämä









Musiikki soi kovaa yökerhossa. Illan viimeinen tunti on menossa. Naiset tanssivat keskilat­tialla, miehet ympäröivät heidät ja luovat heihin arvioivia katseita. Yhtäkkiä tuntemattomat kädet kourivat Mona Kuoppamaanhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Mona%20Kuoppamaan takapuolta.





”Se oli jäätävää. Tuli sellainen tunne, että saalista arvioivat leijonat hyökkäävät nälkäisinä kimppuun.”





Kokemus oli Kuoppamaalle uusi. Vielä pari vuotta sitten hän oli fyysisesti ja sosiaalisesti mies. Häntä yritettiin kyllä silloinkin iskeä baarissa, mutta käpälöintiä hän on kohdannut vasta naisena.





”Naisilla on samat oikeudet omaan kehoon ja tilaan kuin miehillä, mutta naiseen käydään silti helpommin kiinni kuin mieheen. Se oli ikävä yllätys.”





24-vuotias Kuoppamaa on transsukupuolinen nainen. Se tarkoittaa, että hän syntyi biologisesti pojaksi, mutta koki jo pikkulapsena olevansa tyttö.





Kuoppamaan oli vielä pari vuotta sitten ajoittain vaikeaa lähteä töihin, koska häntä ahdisti kohdata maailma, joka piti häntä miehenä. ”Ahdistuin omista ajatuksistani ja siitä, mitä ihmiset ajattelevat minusta.”













Transihmiset hakeutuvat usein sukupuoliominaisuuksiaan muuttavaan lääketieteelliseen prosessiin, niin Kuoppamaakin.





”Ihmiset luulevat usein, että sukupuolenkorjausprosessissa keskeisintä on sukupuolielinkirurgia, vaikka kaikki transihmiset eivät todellakaan käy läpi minkäänlaisia leikkauksia. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä on olla nainen tai mies, ja siksi hoidot ovat räätälöityjä. Toisille leikkaukset ovat elinehto, toisille riittää pelkkä identiteetin löytäminen.”





Kuoppamaa on saanut hormonihoitoa ja poistattanut aataminomenansa. Hänen sukupuolenkorjausprosessinsa on loppusuoralla.





Vuosi naisena on tehnyt mediaopinnoista haaveilevasta Kuoppamaasta feministin. Monabling-blogissa hän kuitenkin poseeraa perinteisen mallin tavoin ja kirjoittaa vaatteista, siis tekee jotain, mitä ei hetimmiten yhdistetä feministiseen arvomaailmaan.





”Ei kiinnostus muotia kohtaan vähennä uskottavuuttani feministinä. Voin silti olla sitä mieltä, että miesten ja naisten pitää saada samasta työstä samaa palkkaa.”





Kuoppamaan mukaan hänen feminisminsä näkyy blogin perusajatuksessa, jonka mukaan kaikilla ihmisillä on vapaus olla juuri sellaisia kuin ovat ja toteuttaa itseään haluamallaan tavalla. Hänelle feminismi on ennen muuta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä ja tyylistä riippumatonta tasa-arvoa.





”Ihmisellä on vapaus olla juuri niin feminiininen tai maskuliininen kuin haluaa. Haluan etenkin nuorten tietävän, että kaikki käy. Itseään ei tarvitse muuttaa muiden takia.”





Kuoppamaa kaavailee haastavansa blogissaan perinteisen malli-ihanteen esimerkiksi kirjoittamalla jutun kaikenkokoisten ihmisten kauneudesta.





”Laihuus on huono ihanne. Kaikenkokoisia ja -ikäisiä malleja pitäisi ehdottomasti käyttää muotimaailmassa enemmän. Olen muutenkin tosi huolissani yhdenmukaisuuteen tähtäävistä, ulkonäköön liittyvistä paineista, joita etenkin nuoret naiset kokevat sosiaalisessa mediassa.”





Transihmisten tasa-arvon jouduttaminen on Kuoppamaan feminismin ydinasia. Feministisessä keskustelussa puhutaan nykyisin paljon kehoon ja syntymähetkeen sidotun sukupuolen ongelmallisuudesta. Nyt ollaan sitä mieltä, että sukupuoli, kuten muutkin ihmisen psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet, syntyy ihmisen sisäisen maailman ja ympäröivän kulttuurin välisestä vuoropuhelusta.





Keskustelun mukaan kahtiajako naisiin ja miehiin on pelkkä kulttuurinen rakennelma, ei biologinen, anatominen tai psykologinen tosiasia.





Kuoppamaa sanoo, että jokainen määrittää itse oman sukupuolensa ja identiteettinsä, eikä sukupuoli ole jalkojen välissä, vaan aivoissa.





”Jos joku kokee olevansa mies tai nainen, se on hyvä, mutta jos joku ei tunne olevansa mitään sukupuolta tai kokemus vaihtelee, niin sekin on ihan ok. ”





Transsukupuolinen ihminen ryhtyy muokkaamaan kehoaan, eli hakeutuu sukupuolenkorjausprosessiin, ilmiön ytimessä olevan sukupuoliristiriidan takia.





”Se on ihmisen oma kokemus siitä, ettei ole sinut syntymässä määritellyn sukupuolensa kanssa. Sitä on varmaan vaikea käsittää, mutta kuka tahansa voi leikkiä ajatuksella, miltä tuntuisi herätä huomenna vastakkaisen sukupuolen edustajana. Aluksi se olisi varmasti hauskaa, mutta jos peilikuva ei vastaa identiteettiä, hauskuus on vähissä.”





Tytön aivot. Miksi minulla on tytön aivot, Mona Kuoppamaa mietti lapsena. Tasa-arvoista arkea keskenään elävät isä ja äiti sanoivat ulos lähtiessään lapsenvahdille, että ”älä ihmettele, jos lapsi haluaa leikkiä prinsessaa.”





Kuoppamaa ompeli myös tätinsä kanssa barbeille vaatteita ja piti kampaamoa. Ulkona hän hyppäsi tyttöjen kanssa narua.





Ongelmat alkoivat kodin ulkopuolella. Erilainen lapsi oli mehukas kohde koulukiusaajille: pienen Kuoppamaan reppu heitettiin roskiin ja lippalakki varastettiin.





Kuoppamaa itse otti kiusaamiseen tiukan linjan. Hän kertoi kaikesta opettajalle niin tarkasti, että tämä kyllästyi ja sanoi, että kiusaajat eivät tarkoita niin pahaa kuin luulet, olet vain niin herkkä.





Kuoppamaan mieleen on painunut, kuinka saman luokan poika heitteli häntä kumeilla. Hän joutui jälki-istuntoon kiusaajansa kanssa.





”En voinut ymmärtää, miksi sain rangaistuksen herkkyydestä. Tuntui, että itkeminen oli kaikkein epätoivotuinta.”





Kovuuden vaatimus johti niin suureen henkiseen yksinäisyyteen, että teini-iässä Kuoppamaa haaveili syntyvänsä seuraavassa elämässä tytöksi. Kallion ilmaisutaidon lukion vapaassa ilmapiirissä hän alkoi sekoittaa pukeutumiseensa feminiinisiä elementtejä ja etsi itseään perustamansa Thing for the Bling -muotiblogin kautta.





Käännekohta koitti syksyllä 2013. Kuoppamaa osti ruskean peruukin ja ensimmäisen mekkonsa drag-bileitä varten, joissa pukeudutaan vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin.





Iltaa varten laittautuessaan hän katsoi peiliin.





”Ajattelin, että tämä ihminen minä oikeasti olen."





Se oli valaistuminen. Seuraavaksi Kuoppamaa alkoi etsiä tietoa transsukupuolisuudesta.





Youtuben videoblogeista hän löysi muita, joilla oli kokemuksia väärään biologiseen sukupuoleen syntymisestä. Transyhteisön tuki verkossa oli suuri helpotus, sillä oikeassa elämässä Kuoppamaa tunsi vain harvoja kaltaisiaan.





”Olen niin onnekas, että olen syntynyt tähän aikaan. En tiedä mitä olisi tapahtunut, jos olisin elänyt vaikka 1950 -luvulla.”





Silkkaa auvoa ei Kuoppamaan elämä ole ollut senkään jälkeen, kun hän pääsi sukupuoliominaisuuksiaan muuttavaan hoitoon. Hänet tyrmättiin netin deittipalstoilla kerran toisensa jälkeen. Ennen transsukupuolisuuden ”paljastumista” häntä oli saatettu kehuta kauniiksi ja hauskaksi. Kun asia tuli ilmi, häntä haukuttiin vastenmieliseksi ja sairaaksi ja kehotettiin tappamaan itsensä.





Siitä huolimatta elämä tuntuu nyt kevyemmältä kuin koskaan, ja Kuoppamaa haluaa auttaa muita. Jokaisen transsukupuolisen ihmisen pitää saada elää normaalia elämää ilman ahdistusta väärään sukupuoleen syntymisestä, hän sanoo.









Erilaisten lasten kannalta tärkeintä on se, miten kotona toimitaan.





”Neuvoisin vanhempia ottamaan pienet lapsensa vastaan sellaisina kuin he ovat. On luonnollista, että vanhemmilla on haaveita lasten suhteen, mutta vielä tärkeämpää on kuunnella lasta ja tajuta, että minun lapseni voi olla erilainen, ja hyväksyä se.”





Mona Kuoppamaa nostaa vanhempiensa tuen tärkeimmäksi asiaksi elämässään.





”Se, että olen jo nyt sellainen kuin minun on tarkoituskin olla, on täysin heidän ansioitaan. Olen aina saanut olla sellainen kuin olen, onneksi."





Kuoppamaan elämässä poreilee. Hän rakastui.





Hän tutustui Happn-deittisovelluksessa mieheen. Ennen hampurilaisravintolaan sovittuja treffejä hän rohkaisi mielensä ja kertoi olevansa transsukupuolinen nainen. Se ei miestä haitannut, päinvastoin: tämä kunnioitti transnaisen rohkeutta.





Nyt seurustelua on kestänyt jo yhdeksän kuukautta, ja pari asuu yhdessä.





”Ajattelin, etten ikinä pysty löytämään ihmistä, joka hyväksyy minut sellaisena kuin olen. Olin väärässä.”





Onnellinen parisuhde on auttanut Kuoppamaata hyväksymään itsensä.





”Elämäni suurin kohteliaisuus on ollut se, kun poikaystäväni kertoi ajatelleensa minut ensimmäisen kerran tavatessaan, että olen maailman kaunein nainen. En itse pidä itseäni maailman kauneimpana, mutta on ihana tietää, että joku pitää.”





Näistä en luovu





WENDY WILLIAMS -TALK SHOW





”Katson aina töiden jälkeen jakson yhdysvaltalaisen radio- ja tv-juontaja Wendy Williamsin talk show’ta Youtubesta. Samalla haaveilen juontavani itsekin tv-ohjelmaa, jossa puhuisin julkkiksista ja muodista.”













MUUMI- JA SMURFFI -LIMUT





”Yritän vähentää limsojen juontia, mutta kerran viikossa on pakko ostaa pieni pullo lapsuudesta tuttua nostalgialimua.”













MUSTA EYELINER





”Kissamaisesta silmämeikistä on tullut tavaramerkkini, ja minulla on täysin alaston olo ilman silmänrajauksiani.”