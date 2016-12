Kännykät pois lapsilta, verkot kiinni kouluista – Etelä-Ranskassa digi-Suomi tuntuu kaukaiselta

Elämä

Suomessa intoillaan koulujen digitalisaatiosta, Ranskassa kännykkää ei saa tuoda ala- eikä yläasteen luokkaan, ei edes oppimistarkoituksissa.”Mutta kaikkensa he silti yrittävät. Yksikin oppilas oli piilottanut kännykkänsä tunnilla kalsareihin”, tuttu yläasteen opettaja nauroi.kännykän välituntikäyttöä valvotaan tarkasti. Yhdessä koulussa puhelinta saa esimerkiksi näprätä vain ruokatunnilla. Toisen koulun pihalla taas on erillinen puhelinvyöhyke, jolla kännykkää voi käyttää opettajan valvovan silmän alla.Väärinkäytöksistä seuraa rangaistus: pahimmillaan puhelin takavarikoidaan ja se viettää loppupäivän koulun kassakaapissa.”Meillä lapsen puhelin luovutetaan takaisin vain oppilaan vanhemmalle”, ystäväni selitti poikansa koulun käytäntöjä.Omat lapseni ovat vielä ranskalaisessa esikoulussa ja harjoittelevat kaunokirjoitusta kieli keskellä suuta, minkä vuoksi olen säästynyt kännykkäkeskusteluilta päivällispöydässä.päivänä huomasin äimisteleväni muiden mukana, kun lähileikkipuistossamme noin yhdeksänvuotias tyttö huusi toiselle lapselle:”Jos vielä kiusaat, soitan tällä äidilleni!””Onko tytöllä oikea kännykkä?” kuulin erään isoäidin kysyvän lapsenlapseltaan.Lehtitietojen mukaan Ranskassa noin 60 prosentilla 7-11-vuotiaista on kännykkä. Kyselyt osoittavat kuitenkin, että suurimman osan mielestä kännykkä kuuluu vasta yli 11-vuotiaalle, eli yläasteelaiselle.jo moni ekaluokkalainen saa oman puhelimen, mikä varmasti isoksi osaksi selittyy yksin taitetulla koulumatkalla. Sellainenhan on Ranskassa täyttä utopiaa, samoin kuin lapsen pitkät, yksin vietetyt iltapäivätkin.Jaksamme kuitenkin jokaisella Suomen reissullamme hämmästellä, kuinka nopeasti tabletit kylmässä pohjolassa sikiävät. On huumaavaa katsottavaa, kuinka alle kouluikäisten sormet seikkailevat tottuneesti sileällä ruudulla. Digi-Suomi tuntuu omasta elinympyrästä katsottuna kaukaiselta – meillä etelässä kun maksetaankin vielä käteisellä.Ranskassa kännyköihin ja pädeihin liittyvä keskustelu myös pitää pikkulasten vanhempien mielet valppaina, vähän kuin sokeri Suomessa.Ranskassa tuli voimaan laki, jonka mukaan päiväkodeissa ja esikouluissa ei saa olla lainkaan wlan-reitittimiä. Säteilyvaaran vuoksi vielä ala-asteellakin langattomat verkot on suljettava, kun niitä ei käytetä opetustarkoituksissa.Tiedän toki, että Suomessa viranomaiset ovat päätyneet toisenlaiseen lopputulemaan.Vanhempana en silti pane lainkaan pahakseni sitä, että päiväkoti ja koulu osallistuvat eri tavoin lasten ruutuajan rajoittamiseen. Senkin ajan voi käyttää vaikkapa maassa tärkeinä pidettyjen sosiaalisten taitojen kehittämiseen.