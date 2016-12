Unelma-asunnon virheitä ei halua nähdä

Elämä

sunnuntai-ilta muuttuu levottomaksi, kun silmään osuu lehden asuntoilmoitus. Onpa mielettömän kaunis keittiö. Ja muutenkin kivan oloinen kämppä. Vielä tuollaisella hinnalla, ja melko lähellä tätä nykyistä kotia!Verkossa on lisää kuvia, ja niiden myötä levottomuus kasvaa kuumaksi poltteeksi. Tämä on saatava, täydellinen asunto. Tekisi mieli ostaa se ja puolet nykyisen omistajan huonekaluista, nyt heti. Kaikki täsmää: neliöt, tyyli, pohjaratkaisu, yksityiskohdat, tunnelma. Jopa hinta.laukkaa. Pitkän pöydän ääressä kelpaisi syödä aamupuuroa. Koira varmasti rakentaisi pesänsä tuohon sohvannurkkaan. Ilmalämpöpumppukin näköjään löytyy, se puhaltelisi tasaisesti. Vaimon kanssa ehtii syntyä jopa pieni kina siitä, kuinka yläkerran vierashuone kannattaisi sisustaa.Mutta mutta. Sijainti. Kun karttaa katsoo tarkemmin, hiipii epäilys. Polte haalenee pahaenteisesti. Seuraavana päivänä on tehtävä koematka: käynnistetään kello ja kuljetaan työpaikalta asunnon ovelle.on itselleen rehellinen, testimatkan tuloksen aavistaa etukäteen. Työpäivään tulisi puoli tuntia lisää ja yhteydet ovat heikot. Lähinaapurusto on kiva, mutta sinne kuljetaan aika epämääräisen alueen läpi.Asunnon sisällä kaikki olisi paremmin kuin nykyisessä kodissa, mutta oven ulkopuolella liian moni asia menisi pieleen. Päätös on selvä. Kuume alkaa laskea. Pikkuisen masentaa.jälkeen oma koti tuntuu nuhjuiselta. Iltalenkilläkin vielä keljuttaa. Täydellisiltä tuntuvia asuntoja osuu silmiin hyvin harvoin. Vaikka niidenkin heikkoudet näkee nopeasti, tekee hetken mieli huijata itseään ja uskotella muuta.Asuntoa etsiessä mielessä pyörii lukemattomien yksityiskohtien sekamelska. Niistä syntyy yhtälö, joka usein ratkeaa tunteella. Fiilis on oikea tai väärä, ja sen kyllä tietää jo eteisessä.Polte häipyy kylmään iltaan. Mutta se palaa vielä.