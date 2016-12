Tyttöjenkin pitäisi luistella hokkareilla, sanoo liikunnanopettaja – ”Lapselleen tekee karun palveluksen, jos ostaa piikilliset luistimet”

Elämä

Paras luistelukausi on alkamassa, ja moni vanhempi on ikuisuuskysymyksen äärellä:



Millaiset luistimet lapselle pitäisi hankkia?



”Hokkarimalliset ihan ehdottomasti”, sanoo taitoluistelutaustainen liikunnanopettaja Johanna Kalliohttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Johanna%20Kallio.



”Piikittömyys on kaiken A ja O.”



Piikittömiä vaihtoehtoja on käytännössä kahta päälajia. Ensimmäinen ovat perinteiset hokkarit. Toiseksi tarjolla on säädettäviä harjoitusluistimia, jotka muistuttavat ulkonäöltään usein vähän laskettelumonoja.



Harjoitusluistimet ovat näistä hokkareita helpommat laittaa jalkaan.



”Tarhaiässä, esikoulussa ja ala-asteen ensimmäisillä luokilla lapset eivät vielä välttämättä osaa kiristää luistimia hirveän hyvin. Tarhatädit ja opettajat taas eivät ehkä ehdi rusetoida 30 lapsen luistimia. Näistä lapsille tulee osaamisen ja itsenäisyyden tunne”, myymäläpäällikkö Lasse Boijer-Spoof http://www.hs.fi/haku/?search-term=Lasse%20Boijer-Spoofkauppakeskus Jumbon Stadiumista listaa myös rookieiksi kutsuttujen harjoitusluistinten hyviä puolia.



Harjoitusluistinten valinnassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana.



”Luvattoman monissa ensihokkareissa kiinnitykset ovat vain yhdellä tai kahdella soljella laskettelumonotyyppisesti. Se ei riitä tukemaan lapsen nilkkaa kunnolla”, Kallio sanoo.



Jos kiristyssolkia on kolme, luistin on Kallion mielestä jo huomattavasti parempi. Perinteiset hokkarit ovat joka tapauksessa varma valinta.



Tässä kohdassa moni tyttölapsen vanhempi törmää kuitenkin käytännön ongelmaan.



Pientä tyttöä voi olla vaikea houkutella laittamaan hokkareita jalkaan. Luistinmallit ovat sukupuolittuneet jo pienten mielissä vahvasti.



Harjoitusluistimia on kyllä värikoodattu niin sanottuihin tyttöjen ja poikien väreihin – tytöille useimmiten pinkkiä tai liilaa koristetta valkoisella pohjalla, pojille mustaa. Jääkiekkoiluun liitetyt hokkarit ovat sen sijaan profiililtaan hyvin maskuliiniset ja kovat.



Jos neljä-, viisi- tai kuusivuotiaan juttu ovat pinkki ja prinsessat, hokkarit eivät välttämättä kelpaa jalkaan.



Boijer-Spoof huomauttaa lisäksi, että moni lapsi ei hyväksy harjoitusluistimiakaan mukisematta.



”Lapsille tulee ryhmäpaine, ja rookie-luistimet alkavat olla koulukiusauksen aihe jossain jo ala-asteella. Se on vähän julma maailma se on.”



Mikä kaunoluistimissa sitten on vikana?



Terän etupiikit. Lapsi oppii piikeillä helposti aivan vääränlaisen luistelutavan.



”Kärkipiikit mahdollistavat sen, ettei tarvitse opetella luistelua ollenkaan. Piikeillä kun mennään, niin sillä ei ole mitään tekemistä itse luistelun potkun tai varsinaisen tekniikan kanssa. Tasapainoilua siinä kyllä oppii”, Boijer-Spoof sanoo.



Luistelussa potkun pitäisi suuntautua sivulle. Piikeillä luistelija työntää itseään kuitenkin helposti sipsuttelemalla eteenpäin.



Muodostelmaluistelussa kilpauraa tehnyt Kallio puhuu myös vahvasti piikkiteräisiä luistimia vastaan.



”Lapselleen tekee karun palveluksen, jos ostaa piikilliset luistimet”, hän sanoo.



Vaikka lapsi aloittaisi taitoluisteluharrastuksen ja tarvitsisi siis kaunoluistimet, myös taitoluistelussa perusluistelutekniikka vaatii oikean potkusuunnan.



Valmistajien kannattaisikin Kallion mielestä kehittää vähemmän maskuliinisia hokkareita.



Tytöille ostetaan silti yhä noin 95-prosenttisesti kaunoluistimia, Boijer-Spoof arvioi. ”Vanhemmilla on niin perinteinen ajatusmalli”, myymäläpäällikkö sanoo.



Pientä muutosta on 5–10 viime vuoden aikana tosin tullut ringetten ja jääkiekon suosion mukana.



Mihin kaunoluistimia sitten tarvitaan – vai tarvitaanko niitä harrasteluluistelussa lainkaan?



Kallion mielestä ei. Piikilliset kaunoluistimet ovat myös aikuiselle turhat, jos luistelu on ennen kaikkea talviulkoilua ja keskittyy makkarapötköjen tasoisiin taitokuvioihin.



”Taitoluistinten käyttö on jo nimensäkin mukaisesti lajiorientoitunutta. Niitä tarvitaan, kun tehdään erilaisia teknisiä kuvioita, harjotteita ja hyppyjä, joihin luistimen terän elementit ovat tarpeellisia. Kun käyt vähän harrastelemassa, ne ovat turhaan olemassa”, Kallio sanoo.



Silti aikuiset naisetkin ostavat Boijer-Spoofin arvion mukaan suurin piirtein 95-prosenttisesti kaunoluistimia.



Pitääkö luistelun olla yhä näin sukupuolittunutta? Mielikuvat jääkiekosta ja taitoluistelusta poikien ja tyttöjen lajeina voivat paksusti, kun luistinmallit kohdistetaan jo pienille lapsille vahvasti sukupuolen mukaan.



”Siitä kun pääsisi pois”, Kallio sanoo.



Paljon on kiinni vanhempien omista asenteista. Ne ohjaavat niin luistinten kuin harrastusten valintaa.





Johanna Kallion viisi vinkkiä luisteluharjoitteluun

1 Hanki lapselle sopivat luistimet. Parhaat ovat piikittömät luistimet, jotka saa kiristettyä niin, että ne antavat jalalle kunnon tuen. Hölskymävaraa nilkkaan ei saa jäädä.



2 Varmista, että terät ovat hyvässä kunnossa. Harjoittelu häiriintyy, jos terä luiskahtaa alta lapsen opetellessa potkuja.



3 Älä osta liian isoja. Lämpimälle sukalle pitää jättää tilaa, mutta monet vanhemmat hankkivat lapselleen pari numeroa liian isot luistimet kasvunvaraa varten. ”Voi itse miettiä, miltä tuntuu luistella kaksi kokoa liian suurissa luistimissa.”



4 Käytä hyväksi erillistä luistelutukea. Luistelutukia on monilla jääkentillä tarjolla lasten käyttöön, mutta niitä saa myös ostettua kaupasta. Kallio on nähnyt myynnissä myös muutaman kympin tukia, jotka saa taitettua kokoon kuljetusta varten. Tuki auttaa lasta oivaltamaan, että luistelussa potkut pitää suunnata sivulle.



5 Lähde jäälle rennolla mielellä. Kallio on huomannut vanhempien kauhistelevan lapsen kaatumista ja itkua, mutta kaatumiset kuuluvat harjoitteluun. Lasta ei kannata pakottaa mihinkään, jos hänet haluaa saada toisenkin kerran jäälle.