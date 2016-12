Tee kuin Ronja Ryövärintytär: Jännittämistä pitää harjoitella

Elämä

Ronja Ryövärintytär

Onneksi lapsia

Myönnän olevani

harjoitteli varomista kiipeilemällä äkkijyrkillä kallioilla. Rimankorkeus meillä ihmisillä vaihtelee, mutta haaste on sama: esiintyminen tärkeässä paikassa on jännää.Sellaista ammattia ei taida enää olla, jossa selviäisi ilman jännityksen tunnetta. Ilman yhtä ainutta esiintymistä tai haastavaa vuorovaikutustilannetta. Aina tulee vastaan joku hetki tai henkilö, joka saa sydämen tykyttämään epämukavan kiivaasti.ei enää nöyryytetä laulukokeilla luokan edessä, eikä ainoa mahdollisuus harjoitella jännittämistä ole se yksi historian tai maantiedon kurssi, jolloin jokainen vuorollaan nousee korokkeelle pitämään esitelmän paperit tutisten ja ääni väristen. Opettajaksi opiskeleva ystäväni neuvoi, että pahasti jännittäviä lapsia voi rohkaista puhumaan muiden edessä vaikka niin, että etukäteen harjoittelee hänen kanssaan jonkun helpon kysymyksen, johon sitten jännittämisharjoittelija saa esittää ulkoa opetellun vastauksensa.Mitä enemmän jännittää, sitä enemmän pitää harjoitella esiintymistä. Eihän kukaan sano huonokuntoiselle, että lopeta liikuntaharrastus, koska noin puuskutat. Päinvastoin. Parasta on, jos saa harjoitella esiintymistä turvallisissa paikoissa. Oppilaitokset ovat siihen mitä luonnollisin mahdollisuus. Päivittäinen asiansa esittäminen pienryhmissä ja säännöllinen suunsa avaaminen luokassa ja luentosalissa ovat niitä opinhetkiä, jotka käytännössä harjoittavat astumaan aikuisten maailmaan, jossa on kyettävä tuomaan oma osaaminen esiin. Jos ensimmäinen tosi tiukka paikka tulee vasta peruskoulun jälkeen, on rima voinut nousta niin korkealle, ettei siitä yli pääse.Jotkut ihmiset kyllä selviävät hämmästyttävän pitkälle elämässä vain pitämällä päänsä kiinni. Tiedän kansanedustajan, joka ei jännittämiseltään koskaan kyennyt käyttämään valiokunnassa yhtään puheenvuoroa. Tämä ei liene tavoitteemme. Meidän jokaisen on kyettävä pitämään toistemme puolia. Se vaatii sitä, että saa suunsa auki kun tilanne sitä vaatii. Meidän jokaisen on uskallettava sanoa, että hei tuo ei ole oikein ja nyt tehdään näin. Joskus yleisöksi riittää yksi ilkeä oman elämänsä Monni, joskus on noustava isomman joukon eteen. Jokainen pystyy siihen, kun on saanut riittävästi harjoitella.esiintyöntyvä. Olin vilpittömästi hämmästynyt, kun lapseni luokassa vain kolme oppilasta ilmoittautui vapaaehtoiseksi pääroolin esittäjäksi joulunäytelmään. Minun on vaikea tajuta, miksi kukaan haluaisi mitään muuta kuin pääroolin.Tiedän, että meitä on moneksi. Joku ilmaisee itseään paremmin vaikkapa suunnittelemalla lavasteita. Hänenkin pitää kyetä esittämään ideansa muille niin selkeästi, että se halutaan toteuttaa. Se ei vaadi viestintäkonsulttimaista suvereenia ulosantia. Kukin saa olla juuri niin punaläikkäkaulainen ja löysävatsainen kuin on. Jännitys saa näkyä. Kunhan kuitenkin sanoo sen, mikä sanottava on. Esiintymistaidot kun eivät vaadi tietynlaista persoonallisuutta.