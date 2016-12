Paras joululahja puolisolle voi olla jaettu uupumus

Elämä

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

tunnistaa nukahtamisillaan olevan taaperon? Siitä, että hän juoksee silmät selällään ympäri asuntoa. Harva taapero sitä itse myöntää, mutta iltahulinat ovat suloisesta riehakkuudestaan huolimatta merkki lapsen väsymyksestä. Kun mieleen hiipii uhkaava uneliaisuus, on kierroksia nostettava. Ylihän se menee.Väsyminenkin on taito, jota joutuu treenaamaan. Ensinnäkin pitäisi huomata, ettei enää jaksa. Toiseksi pitäisi pystyä pysäyttämään itsensä. Pieni lapsi ei tähän aina pysty, vaan tarvitsee aikuisen rauhoittavan sylin. Ja kyllä me aikuisetkin sommittelemme meilejä ja kiillotamme hanat yöunille ennen kuin maltamme asettua vuoteeseen. Siinä on sitten kaunis pyörittää stressimietteitään aamuyön tunteihin asti.pyhien alla aikuiskuntaan tuntuu tarttuvan tavallista sitkeämpi iltavilli. Perinteisesti uupumusöverit ajoittuvat jouluun, tuohon jaksavan ja kiltin ihmisen juhlaan. Lapsena kiltti saa lahjat, aikuisena hän tekee joulun koko suvulle. Yksin. Väsymisen lahjaa hänelle on harvoin suotu. Kyllähän minä tästä kerkiän. No kun se niin toivoo.Kroppa, mieli tai ihmissuhteet eivät jaksa jatkuvaa sählinkiä. Ärtymys, unohtelu ja kaikenlaiset väärinkäsitykset lisääntyvät. Nukahtaminen vaikeutuu. Päätä särkee, tai ehkä vatsaa. Niitä ihmetellessä on paljon mielenkiintoisempaa epäillä virikkeiden puutetta, yliherkkyyttä tai alkavaa dementia, kuin todeta olevansa – tylsä kyllä – ihan vaan ylikierroksilla. Ja pysähtyä.Taaperokaan ei ehkä tarvitse harrastusta, vaikka hänellä tuntuu riittävän virtaa iltaan asti. Sen sijaan lasta voi loukata verisesti toteamalla hänen olevan väsynyt. Itkuhan siitä seuraa, mutta hyvä niin. Sitten voikin istuskella lähekkäin uupuneina. Jos hyvin käy, tuo syli muuntuu vuosien mittaan sisäiseksi luvaksi sanoa ei. Silloin on pokkaa kieltäytyä vaikka muut yrittävät painostaa, pettyvät näyttävästi tai joutuvat itse tekemään lanttulaatikkonsa.Sama pätee arkisemmallakin ajalla. Emme ehkä voi mitään pyykeille, aamuruuhkille ja vanhempaintoimikunnille, mutta luvan kanssa väsyjä osaa rajata vastuutaan. Jos minä en tee, jäävät ehkä hommat tekemättä, mutta olkoon sitten niin. Muutkin voivat kannatella sivilisaatiomme perustuksia.uurastajan pysäyttävä syli voi olla puoliso. Hänellä ei ole oikeutta olla loputtomiin välinpitämätön liian kiltin kumppanin touhutessa ylikierroksilla. Halaus, katse tai rakastelu voi olla miniretriitti, jolla touhuaja saa taas kosketuksen omaan oloonsa.Tässä alati keskeneräisessä maailmassa paras joululahja puolisolle voikin olla jaettu ihana uupumus, jossa ei ole marttyyriyden häivääkään.