Hetket etäisovanhemman kanssa ovat juhlaa – mutta arkisin ulkosuomalaiset lapset ikävöivät mummoa ja vaaria

kello on kuusi! Nyt kone auki!”Sunnuntaisin kello kuusi soitetaan isovanhemmille Suomeen. Torstaisin seitsemältä on serkkujen vuoro.Lapset kiemurtelevat. He ovat väsyneitä ja haluaisivat leikkiä, ehkä katsoa telkkarista lastenohjelmia. Kun tietokoneen ruudulle ilmestyvät isoäidin hymyilevät silmät, he repivät toisiaan tukasta. Toista itkettää, sitten toinen suuttuu ja menee sohvan taakse mököttämään.Haluan kysyä, että mitä kuuluu Suomeen, mutta en kuule edes omia ajatuksiani. Hermostun.”Lapset, olkaa kiltisti. NYT JUTTELETTE MUMMILLE!”perheissä sukulaissuhteita pidetään yllä videopuheluin. Hetkiin latautuu ihmeellisen paljon tunteita.On päiviä, jolloin lapset jaksavat jutella ja laulaa mummin ja papan kanssa. Sitten on iltoja, jolloin arkemme etelässä näyttäytyy täydellisen kaaosmaisena.Se harmittaa: ettei vaan nyt kukaan huolestuisi siellä kaukana. On tarve vakuuttaa, että kaikki on meillä täällä hyvin.Sanomissa kerrottiin vastikään, kuinka tuhansia työikäisiä suomalaisia muuttaa vuosittain ulkomaille. Heidän mukanaan muuttaa myös joukko lapsia, joita pohjolan isovanhemmat jäävät kaipaamaan.Vaikka muutto olisi oma valinta, on myös maailmalle lähtijöiden ikävä suuri.Kaukana alkukodista on pikkulasten vanhempien opittava pärjäämään ilman tuttuja turvaverkkoja. Kateellisena katselen, kuinka naapurin lapset viettävät iltojaan mummolassa ja kuinka vaari vie tennisharjoituksiin.Kaipaan myös sitä tuttua, viisasta ääntä. Sitä, joka sanoisi, että ihan hyvinhän tässä äitinä pärjään. Että muillakin on ruuhkavuosina rankkaa.kun maailmalle kun on lähdetty, yhdessäolo muuttuu. Harvinaiset, yhteiset hetket ovat pelkkää juhlaa. Ei valiteta väsymyksestä saati yksinäisyydestä. Ei jäkätetä. Ei pakoteta lastenhoitajaksi tai ikkunoita pesemään.Vaikka joskus tekisikin mieli.Mummun ja vaarin kanssa sen sijaan vietetään monta yötä ja päivää putkeen, tiiviimmin kuin koskaan silloin kuin asuttiin samassa maassa.reissu lastenlasten luokse on odotettu ulkomaanmatka. Lapsenlapsille isovanhempien Suomi taas näyttäytyy paratiisina maan päällä.”Haluaisitko asua Suomessa?” kysyin tyttäreltäni kesällä.”Haluaisin, koska siellä ei koskaan tarvitse käydä koulua!”Esimerkiksi joulua suunnitellaan kuukausien ajan: yhden etämummi ostaa etelän pienokaisilleen joka vuosi liian pieniä talvivaatteita. Toisen mummi kysyy toistamiseen pojanpoikansa lempiruokalistan. Kolmas printtaa suomenkieliset joululaulut, joita voisi puuron jälkeen yhdessä harjoitella.Ennen lomiaan ulkosuomalainen vanhempi puolestaan suunnittelee, kuinka jälkikasvu lomalla hetken eläisi hänen omaa lapsuuttaan: möyrisi lumihangessa, uisi järvivedessä ja söisi mustikoita suoraan puskasta. Kaiken pitäisi olla täydellistä.Auta armias jos sataakin koko kesän tai Helsinki on talvella lumeton. Ei tämä kyllä tällaista ollut ikinä silloin ennen. Mutta eivät lapset sitä onneksi huomaa., yllättäen, juhlahetki on taas ohi ja videopuhelut jatkuvat. Onnistuneimpina päivinä muistellaan, kuinka särki tarttui onkeen ja pulkkamäessä mentiin päin puuta.Ja sanotaan aina uudestaan: ”Kohtahan sitä tässä taas nähdään.”