Miksi aikuiset eivät uskalla olla iloisia?

Kirjoittaja on toimittaja, seksuaalineuvoja ja logoterapeutti.

jouluaatto, ja lapseni repii auki paketin, josta paljastuu kovasti odotettu konsolipeli. Sydämeni täyttyy ilosta seuratessani jälkikasvun riemunkiljahtelua ja tanssahtelua. Samaan aikaan mietin, koska olen itse viimeksi hyppinyt tasajalkaa edes mielessäni sen takia, että on tapahtunut jotain ihanaa.Elämästä tulee iän myötä vakavammin otettavaa ja monimutkaisempaa. Ilon irtiottoa aikuisena vaikeuttaa entisestään kulttuuri, jossa perinteisesti on ajateltu, että jos alkaa liikaa riemuitsemaan, ilonpito päättyy jossain vaiheessa kyyneliin. Samaa teemaa liippaavia sanontoja on kosolti muitakin, mutta viesti on selvä: ilakoinnilla on vaaransa. Jos ei muuta, niin jokin voi aina mennä pieleen.ottaa toki riskin, koska silloin tunnustaa jonkun tai jonkin merkitsevän itselleen paljon. Sillä, ettei juurikaan ilostu tai innostu, suojaa itseään pettymyksiltä ja muilta henkisiltä kivuilta. Kuitenkaan suuria iloja ei voi kokea, ellei ole tietoinen siitä, että saattaa joutua käymään läpi myös suuria suruja.Tärkeintä olisi tajuta, ettei itku tule pitkästä ilosta sen takia, että iloitseminen olisi lähtökohtaisesti väärin vaan siksi, että elämässä ilot ja surut tapaavat vaihdella jollain aikavälillä.Lisäksi moni mieltää iloitsemisen olevan puolimaanista heilumista euforian rajamailla. Ei ihme, että ne paljon puhutut pienet ilot eivät tunnu missään, jos oletus on, että pitäisi saada viikoittain elämää suurempia huippukokemuksia. Ekstaattisen hienoja hetkiä voi toki joskus kokea, mutta ne ovat perusolemukseltaan kovin ohikiitäviä. Toisekseen kukaan ei pysty olemaan koko ajan niin hyvissä fiiliksissä, että pää meinaa räjähtää.ei siis tarkoita sitä, että on pakko nauraa ääneen, hillua tai hymyillä kuin hangon keksi. Totta on sekin, että ilonpidon varjolla voi päätyä tekemään hallaa itselleen – jatkojen jatkoilta on yleensä parasta hankkiutua kotiin.Ilo on ennen kaikkea sitä, että antaa hyvien hetkien ja asioiden antaa vaikuttaa itseensä. Iloita voi myös silloin, kun on huolia: suoranainen hassuttelu voi tehdä sangen hyvää murheiselle mielelle.Kehotus ilon seuraamiseen onkin yksi käyttökelpoisimmista hyvän elämän ohjenuorista, joita olen kuullut. Kaikilla on muun muassa iloa tuottavia lempijuttuja, joissa on tosin se miinuspuoli, että niitä alkaa helposti pitää kiireen keskellä turhanpäiväisinä, jopa lapsellisina.Se, ettei ole aikaa tehdä mitään hauskaa tai ei muusta syystä huvita, onkin takuuvarma merkki siitä, että itselleen kannattaa määrätä välittömästi iloinjektio tai mieluiten kokonainen kuuri.