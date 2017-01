”Akateemisessa maailmassa ajatellaan, ettei kirjoitusvirheitä tekevä ihminen ole tosissaan” – Katso, miltä teksti näyttää lukihäiriöstä kärsivän silmin

Elämä

Heli Turja

http://geon.github.io/programming/2016/03/03/dsxyliea

Turja

Lapsena

Lukihäiriön

Suomessa

Heli Turja

Tietoa lukihäiriöistä ja pikatesti osoitteessa lukihairio.fi. Lukiapuvaline.fi-sivustolle on koottu lukemisen apuvälineitä.