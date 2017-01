Saksassa lapselle ei pueta hansikkaita, Hollannissa kuumeinen lapsi viedään rannalle – lasten elämään liittyy maailmalla hulluja uskomuksia

Elämä

, ja lapset juoksevat ranskalaisen koulun portista väsyneinä ja kiukkuisina.”Tämä tuuli saa lapset kärttyisiksi”, tuttavaäiti kommentoi minulle ymmärtäväisesti.Yritän peittää ihmetykseni mairealla hymyllä. Rivieralla oli kieltämättä puhaltanut useamman päivän lämmin tuuli. Se toi mukanaan pölyä, joka kutitti silmiä. Mutta toiko se äkäisyyttäkin?kansan viisaudet ja uskomukset tuntuvat helposti niin itsestään selviltä, että yllätyksenähän se tulee, etteivät ne olekaan kaikkialla samanlaisia. Se mikä on yhdelle yleistietoa, voi toisesta kuulostaa täydeltä hölynpolyltä. Mihin oikeasti pitäisi uskoa?Siinä missä suomalainen pukee kerroksia ja villahousuja välttääkseen ”pissavian”, Hollannissa kuumeiset lapset viedään rannalle takki auki kävelemään. Saksassa taas pienelle ei panna hansikkaita, jottei hänestä kasvaisi palelevaa aikuista.Tehtyäni pienen epätieteellisen kyselykierroksen ulkosuomalaisten äitien keskuudessa en voi kuin ihmetellä, että lapseni ylipäätään ovat vielä hengissä.pikkulapsilla pidetään pakkasella tutti tiukasti suussa, ettei kurkkuun eksyisi kylmää. Tsekissä taas on pidettävä huolta, että vatsa ja munuaiset pysyvät lämpöisinä – onhan munuaistulehdus kurja tauti. Ruotsissa vauvaa ei saa kutitella, sillä muuten tämä alkaa änkyttää.Espanjalaisessa aamiaispöydässä saa vatsanpuruja, jos erehtyy juomaan maitokahvin päälle appelsiinimehua. Encima de la leche, nada eches, maidon päälle ei mitään muuta, kuuluu vanha sanonta.Puolassa taas vatsakipujen varma aiheuttaja on uunituore, kuuma kakku. Talvisessa Turkissa hullukaan ei koske jäätelöön, koska siitä vilustuu.jos erehdyt kyseenalaistamaan vallitsevia uskomuksia. Sen opin käytyäni kipakkasanaisen keskustelun tuttujen italialaisäitien kanssa.Lapseni ystävän äiti oli hyvin tuohtunut siitä, ettei opettaja ollut kuivannut hänen seitsenvuotiaan lapsosensa hiuksia koulun uimahallireissun lopuksi. Märkien hiuksien takia korvatulehdus olisi varma, vaikka ulkona oli kymmenen astetta plussaa.”Pakkaa lapselle seuraavan kerran pipo mukaan. Niin mekin lapsuudessa teimme”, selitin rouvalle pohjoisia tapojamme.Mielessä häilyi muisto ala-asteen uimahallireissulta ja piikiksi jäätyneestä ponihännän päästä.Mikä typerys! Olisit pysynyt hiljaa, soimasin itseäni kun näin rouvan ilmeen.Yleissivistyksestäni puuttui tieto italialaisen colpo d’arian, eli jonkin sortin vetoisuuden vakavuudesta. Saapasmaassa sen uskotaan aiheuttavan erilaisia tauteja aina päänsärystä aineenvaihdunnan häiriöihin.Onneksi kömmähdykseni kuitenkin tapahtui Ranskassa eikä esimerkiksi Kreikassa, missä olisin varmasti saanut moisesta pahaa silmää. (Paha silmähän saattaa olla syypää muun muassa lapsen uhmakkuuteen.)kummallisinta kuitenkin on huomata, kuinka vallitsevat uskomukset tunkevat vaivihkaa omaankin realistin ajatusmaailmaan.Siinä missä vielä kolmisen vuotta sitten juoksimme iltakuudeltakin talvisessa rantapuistossa ja nauroimme paikallisille vilukissoille, nykyään pysyttelemme illat mieluusti kotosalla.”Kosteus laskeutuu puoli viideltä. Sen jälkeen on hyvä olla sisällä”, huomasin selittäväni tuttavalleni.Parempi kuitenkin ottaa varman päälle.