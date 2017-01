Elämä

Kirjoittaja on toimittaja, seksuaalineuvoja ja logoterapeutti

oma koti tuntuu eristysselliltä. Hiljaisuus viiltää korvia. Haluaisin kirjaimellisestinähdä ihmisiä, mutta tuntuu siltä, ettei minulla ole yhtään ystävää”, nelikymppinen ihminen kuvailee ulkopuolista oloaan.Lapsuudenperhe asuu kaukana, ja iso osa vanhoista opiskeluajan kavereista elää ruuhkavuosia eikä ehdi näkemään. Viimeinen niitti sosiaaliselle elämälle on ollut muutto vieraalle paikkakunnalle.Lähes kaikki kokevat jossain elämänvaiheessa olevansa yksinäisiä. Periaatteessa yksinäisyyden tuottama henkinen kipu tekee ihmiselle palveluksen, sillä se havahduttaa kurkottamaan kohti toisia. Ihmistähän kuvaillaan sosiaaliseksi eläimeksi juuri sen takia, että valtaosalla meistä on voimakas tarve kokea yhteyttä muihin.tuntee olonsa yksinäiseksi, on aina enemmän kuin osiensa summa. Kokemukseen vaikuttavat tutkitusti muun muassa geenit, kasvuympäristö ja olosuhteet. Erakkoluonne voi olla oikein onnellinen ollessaan harvakseltaan yhteydessä pariin ystäväänsä, kun taas sosiaalisempi ihminen on vastaavassa tilanteessa hätää kärsimässä ja kokee likimain katoavansa maailmasta. Yksin oleminen ja yksinäisyyden kokeminen ovat kaksi täysin eri asiaa: vapaaehtoisesti omissa oloissa oleminen voi olla suoranaista luksusta, kun taas yksinäisyys satuttaa.Yksinäinen ei ole aina vailla seuraa, vaan yksinäisyys voi johtua läheisten ihmissuhteiden laadusta. Ihminen saattaa nähdä työssään tai vapaa-ajallaan vaikka kuinka monta ihmistä, mutta kokee silti, ettei hänellä ole mitään yhteistä kenenkään kanssa: itsensä voi tuntea todella yksinäiseksi, vaikka puoliso istuisi metrin päässä sohvalla.puuttumista vaikeuttaa se, että se leimaa. Niinpä yksinäisyyttä pidetään yksityisasiana, ja yksinäisen annetaan paradoksaalisesti olla kaikessa rauhassa yksin. Meillä on kuitenkin yhä enemmän vakuuttavaa tutkimustietoa siitä, mikä tekee yksinäisyyden kokemisesta niin vahingoittavaa. Yksinäisyys selittää monia ongelmia, ja toisaalta ongelmien kasaantuessa ihmisestä voi tulla yksinäinen.On helppo olla sitä mieltä, että yksinäisen ongelma ratkeaa sillä, että tämä ottaa itseään niskasta ja lähtee ihmisten ilmoille. Yksinäisyyden pitkittyessä ihminen alkaa kuitenkin tarvita tukea rohkaistuakseen olemaan muiden kanssa tekemisissä. Ajan myötä kontaktin ottaminen nimittäin vaikeutuu entistään, mikä usein vaikuttaa kielteisesti myös niihin vähiin yrityksiin ja vahvistaa siten kokemusta siitä, ettei ole haluttua seuraa.Yhteisöllisyyttä ei tietenkään voi synnyttää väkisin, eikä ihmisiä voi pakottaa kohtaamaan toisiaan. Silti se, että yksinäisyys otetaan yhteiseksi asiaksi ja siitä puhutaan enemmän, auttaa kaatamaan henkisiä seiniä ja rakentamaan ihmisten välisiä siltoja.