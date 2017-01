Lohikäärmeet pilaavat seksielämäni

Elämä

seksiin voisi ryhtyä koska vaan, on monen mukavuudenhaluisen parin elämässä h-hetki lasten jo nukkuessa ja aikuisten vielä valvoessa.Ainakin periaatteessa.Työviikkojen puristuksessa käy helposti niin, ettei itse jaksa juuri tänään eikä toinen sitten huomenna. Jos sittenkin vasta viikonloppuna, kulta. Tai ihan viimeistään lomalla.Ainakin kolmesti!luulee, ja ihan vakavissaan sopii, ja jopa innolla odottaa, mutta sitten tulevat lohikäärmeet. Vaivatta, vaivihkaa, viattomasti –kuten niin monet elämää suuremmat tragediat. Niin kävi meillekin.Minä mokasin, kun etsin kevyttä lomalukemista ja aloitin esikoisen lumonneen Eragon-sarjan. Alku oli tahattoman koominen (lohikäärmeen muna kuoriutuu orvolle maalaispojalle), vaikka toki ymmärsin mikä kirjasarjassa lapsen mieltä kiehtoi. Kolme iltaa myöhemmin olin menetetty nainen, joka rakensi koko perheen lomaohjelman oman addiktionsa ympärille.Mieheni erehtyi – niin ikään esikoisen mankumiseen uuvahtaneena –kokeilemaan Clash of Clansia. Kärsimättömänä tyyppinä hän tuskastui jo ensimmäisen vartin aikana litkuihin ja ympäri juokseviin ukon kuvatuksiin. Viikon kuluttua mieheni kuitenkin jumitti sohvan nurkassa ”upgreidaamasta barracksiaan”, jotta saisi ”dragonit” mukaan hyökkäykseensä. Kuulemma.on tultu: lohikäärmeet pilasivat seksielämämme. Viihdyimme niiden parissa pitkälle juuri niihin iltoihin, joiden piti olla vain meidän kahden nyt, kun arki ei nuivattanut fiiliksiä.Mutta miten kiinnostua omasta miehestä, kun viimeinen lohikäärmeratsastaja osallistuu verivalan juhlaan! Mieheni väitti olevansa kyllä kiinnostunut, mutta aika nopsasti, koska ”Barbarian King on juuri healautunut”.Eihän seksittömyydessä mitään vikaa ole, mutta kummasti se voitelee välejä niin, ettei jokaisesta astiapesukoneen tyhjennysvuorosta tarvitse kitistä. Miten meidän onkin niin helppo upota liian syvälle muiden rakentamiin taitaviin fantasioihin? Yht`äkkiä loma – tai vuosikymmen – on mennyt ja kumpikin puhuu toiselle vierasta kieltä. Johonkin katoavat yhteiset taikasanat, joilla omasta kumppanista kuoriutuu kiinnostava elukka. Tauon jälkeinen alku on niin tahattoman koominen, mahtaako se edes maksaa vaivan?Taktiikkaa voisi helposti muuttaa (lohikäärmeitä illalla, seksiä aamulla kun vanhemmat jo valvovat ja lapset vielä nukkuvat), mutta ei se siihen jää. Toisiaan haluavien, mutta asiaan pääsemättömien parien vastuksina kun on muutakin kuin taruolentoja. Kun kirja loppuu, täytyisi vielä nujertaa ainakin remontti, uusi työpaikka, muutto, koiranpennun siisteyskasvatus, aktiivisuusrannekkeen lukemat, Vain elämää -uusinnat sekä lasten uni-, ruoka-, sopeutumis- ja yleisvaikeudet.Siinä sitten elämä vierähtää toistaan kaivaten ja koottuja selityksiään mutisten. Mikä tragedia – jos siihen suostuu.