Koiran hankkiminen muutti suhtautumiseni lihansyöntiin

tapahtui minullekin. Tietoista päätöstä en tehnyt, mutta syksyllä lounaslautaselle alkoi ilmestyä vähemmän lihaa ja enemmän kalaa, soijaa, papuja ja quornia. Nostin urheasti lautaselle jopa vakioravintolan kuivahtamaan ehtineet kasvispihvit, vaikka tarjolla olisi ollut takuuvarmoja mehukkaita jauhelihapihvejä.Valinta ei aina maistunut hyvältä, mutta tuntui oikealta.En ajatellut, että näin kävisi. Olen kotoisin maatilalta, ja lihansyönti on aina tuntunut luontevalta. Tiedän mistä liha tulee, miten se elää ja miltä se näyttää kävellessään teurasautoon. Olen nähnyt tai hoitanut enemmän eläviä sikoja kuin keskivertoihminen ehtii elämässään syödä. Mikä siis tökki?muuttuneelle käytökselleni kolme syytä. Ensinnäkin sain lihasta elokuussa yliannostuksen. Olin kolmen viikon työmatkalla Rion olympialaisissa, ja kiireen lomassa oli syötävä sitä, mitä oli tarjolla. Siis lihaa joka päivä, joka ainoalla aterialla.Sen jälkeen oli mukava syödä kotimaassa kevyemmin mutta silti hyvin. Lihattomuus on nyt muotia, ja korvikkeita oli tarjolla runsaasti. Toinen syy olikin juuri tässä: muutos oli erittäin helppo tehdä.Kolmatta syytä oli ensin hieman vaikea myöntää, mutta myönnettävä se oli: oman koiran hankkiminen on muuttanut suhtautumista eläimiin. Monen kasvissyöjän periaate on, ettei syö mitään sellaista, minkä kanssa voi kommunikoida ja mitä voi silittää. Ymmärrän heitä hyvin.vuonna 1970 suomalaiset söivät 44 kiloa lihaa henkeä kohti vuodessa. Vuonna 2015 määrä oli 80 kiloa. Voi olla, että näitä määriä ja teollista lihantuotantoa kummastellaan muutaman vuosikymmenen päästä. Miksi söimme näin, vaikka terveyshaitat tiedettiin eikä meidän ollut pakko?Omalta lautaseltani liha ei kadonnut kokonaan. Jouluna ahmin kotipuolessa kinkkua. Se oli täydellisesti suolattu, paistettu ja leikattu. Nautinto. Ja sellaisena yritän lihan pitääkin. Vähemmän ja parempaa. Riittäisikö puolet, 44 kiloa vuodessa?