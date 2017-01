Muutin 41-vuotiaana vanhempieni luokse ja toivon, että oma lapseni voi keski-ikäisenä kivuta syliini itkemään

Elämä

sitten 41-vuotiaana muuttamaan vanhem­pieni kotiin. Eikä ole edes ensim­mäinen kerta.Yksi ihmiselämän tärkeimmistä taidoista on osata ottaa vastaan apua ja tukea. Jos ei sitä ole valmis tekemään hankalassa elämäntilanteessa edes heidän osaltaan, joiden rakkaus on pyyteettömintä ja ehdottominta, keneltä sitten?Pidän lastenelokuvista siksi, että niissä tapaa olla juonen lisäksi joku perustärkeä teema, eivätkä ne ole liian pelottavia. Yksi tämän talven ihanuuksista on ollut Viiru ja Pesonen, joiden joulu oli uhattuna Pesosen loukattua jalkansa. Vasta viime hetkellä ukko Pesonen taipui huomaamaan, miten paljon voi tuottaa toisille iloa sillä, että antaa heidän tulla avukseen.vanhemmiltaan avun vastaanottaminen on tietysti erilaista kuin naapureilta. Minulle on ollut aina tärkeää, että omat vanhempani eivät ole minulle kuin kavereita tai ystäviä – heidän on oltava enemmän. Aivan kuten toivon, että oma lapseni voi vielä keski-ikäisenä kivuta syliini itkemään ja kertomaan kaiken, missä on epäonnistunut. Siinä minä häntä sitten lupaan silitellä ja rakastaa. Vanhemman tehtävä on sellaisissa tilanteissa olla kyseenalaistamattomana tukena.Kääntöpuoli vanhemman ja lapsen ikuisesti epäsuhtaisena pysyvässä roolituksessa on kyky taantua vanhempiensa seurassa kiukuttelevaksi kakaraksi. Tunnistan sen itsessänikin. Älykkäät ja kyvykkäät ihmiset voivat heittäytyä perin lapsellisiksi päästessään nahistelemaan omien vanhempiensa kanssa. Voimia kaikille vanhemmille ja armollisuutta itseään kohtaan kaikille lapsille – näin se homma vain menee.tärkeissä ihmissuhteissa, kuten ystävien kesken, vastavuoroisuus ja tasavertaisuus ovat hyviä lähtökohtia. Varmasti siihen vaikuttaa myös se, että ystäviä kohtaan huonosti käyttäytyessään voi joutua hylätyksi.Omat vanhemmat eivät saa milloinkaan hylätä lastaan. Vaikka sitä olisi millainen murhaaja, äidin- ja isänrakkauteen on voitava luottaa. Tämä on minun romanttinen käsitykseni vanhemmuudesta, vaikka tiedänkin perheitä, joissa välit lasten ja vanhempien välillä ovat katkenneet jopa poliittisten mielipiteiden vuoksi. On monia syitä, miksi ihmisen omat biologiset vanhemmat eivät ole ottaneet tai pitäneet vanhemman roolia. Onneksi vanhemmaksi voi myös ryhtyä.asun vanhempieni kanssa samassa talossa paitsi tyttärenä, myös lapseni äitinä, joten en voi vain olla passattavana ja täyttää hapannaamaisena tiskikonetta vasta kun isä erikseen siihen kehottaa. Tässä kun on neljäkymmentäyksi vuotta tottunut marssimaan vanhempien jääkaapille ja tyhjentämään sen kitaansa, on muistettava vaihteeksi ihan itsekin mennä kauppaan ja tehdä ruokaa kaikille – vaikka en olekaan isäni veroinen kokki.Perheet toimivat niin: yhdessä.