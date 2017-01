Viattomuuden ihailu on epä-älyllistä

Elämä

Nykyään kiinnitetään kiitettävästi huomiota siihen, ettei naisia saa paheksua eikä leimata aktiivisen seksielämän takia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että naisten kokemattomuuden ja viattomuuden ihannointi on saman asian toinen puoli.Vanhoissa tarinoissa naispäähenkilöt olivat neitsyitä, nuoria koskemattomia impiä, joita mies suojeli tai valloitti. Nykyään neitsyyttä hehkutetaan harvoin, mutta naisten viattomuutta estetisoidaan edelleen. Moderneissa kauhuelokuvissa tyttö, joka ei harrasta seksiä eikä kokeile päihteitä, selviää hengissä. Deitti-ilmoituksessa voi törmätä PMMP-sitaattiin: Mussa on kaikki mitä oltavakin on / Oon luotettava, kiva, ihana ja viaton.viattomuus ei vetoa, ei edes esteettisesti, saati romanttisesti. Viattomuutta hehkuva suurisilmäinen nuori nainen, joka katselee haaveellisesti kaukaisuuteen, ei ole koskaan oikein sytyttänyt. Sanoisiko se koskaan mitään hauskaa? Tai edes kiinnostavaa?Viattomuus yhdistyy mielessäni tietämättömyyteen. Viaton on joku, joka ei ole kokenut jotain. Joku, joka ei ymmärrä, joku, joka ei tiedä. Jonka mieli on pysynyt puhtaana, koska siihen ei ole tarttunut mitään.astelemme terapeutin, hierojan tai sydänkirurgin vastaanotolle, meillä on erilaisia toiveita siitä, millainen ihminen on tulossa vastaan. Tuskin kukaan kuitenkaan toivoo olevansa terapeutin kolmas asiakas tai viides kirurgin leikkaama ihminen. Jokainen on mieluummin esimerkiksi sadasviides.Yleensä arvostamme elämässä kokemusta, viattomuuden vastakohtaa. Silti meidän oletetaan ajattelevan, että olisimme mieluummin toisen ihmisen viides kuin sadasviides seksikumppani. Tai että liikaa entisiä seurustelukumppaneita on epäilyttävä piirre.Jotkut ihmiset kysyvät kumppaniltaan tai jopa kumppaniehdokkaaltaan tämän seksipartnerien määrää. Epäilen, onko se hyvä idea. Ainakin ihmisten pitäisi silloin kysyä myös itseltään, millaisia vastauksia he toivovat ja miksi.