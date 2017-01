Olisiko karjalanpiirakasta brändiksi Britanniassa? Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva sairaanhoitaja tarttui kaulimeen Lontoossa

Kolme nopeaa

Kuinka myydä karjalanpiirakkaa ulkomaalaisille?





Ulkomaalaisista karjalanpiirakka saattaa olla hieman mauton. Yksinkertaisuus on kuitenkin valtti. Piirakan päälle voi laittaa mitä vain: munavoita, graavilohta, meetvurstia, juustoa. Karjalanpiirakka tarjoaa loistavan alustan.





Karjalanpiirakka on aito perinteinen tuote. Se on osa suomalaista kulttuuriperintöä.





Karjalanpiirakka on myös puhdas tuote. Kun sen tekee alkuperäisin ohjeen mukaan, piirakkaan tulee vain vehnä- ja ruisjauhoja, riisipuuroa, suolaa, vettä ja voita. Lisäaineita ei tarvita.