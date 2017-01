Lääkäri tulee kotiin jopa yöllä, eikä maksa paljon – Suomella voisi olla opittavaa Ranskan terveydenhuoltomallista

Elämä

Viikkoja

Suomesta

Kun vertaa

Järjestelmässä

http://chezhelena.com/

vaivannut köhä ei tahdo lähteä, ei sitten millään. On taivuttava lääkäriin, eli tallustettava muutama kortteli etelään.Siellä, ranskalaisen pikkukaupungin keskustassa, kerrostalon toisessa kerroksessa, istuu lääkärini Monsieur V.On flunssa-aika, minkä vuoksi hämärässä odotushuoneessa on jonoa rutkasti enemmän kuin yleensä.”Oh mon dieu!”Moni kääntyy jo ovelta palatakseen myöhemmin uudelleen. Neljä kaltaistani yskijää kuitenkin kääntelee kärsivällisesti vanhojen naistenlehtien rispaantuneita sivuja.”Madame Renger?”Viimeinkin!Lääkäri kuuntelee hengitystäni. Tämä ei ole mitään vakavaa, kohta pääsen lenkkipolulle. Monsieur V. on ystävällinen, kyselee jaksamisestani, muistaa lapset ja ihmettelee leppoisasti aviomieheni surffiharrastusta. Kuin ystävälle juttelisi.”Käykö hän näin talvellakin vesillä?””Kyllä, aina kun vain pääsee.”Sitten Monsieur V. rustaa reseptin, kysyy vielä lääkekaapin tilannetta ja pyytää Carte Vitalea, vihreää Ranskan sairausvakuutuskorttia, jonka hän työntää lukulaitteeseen. Maksan käyntikerran, 23 euroa, suoraan lääkärille. Tililleni summasta palautuu myöhemmin noin 15 euroa.tulleena tutustuin ranskalaiseen terveydenhoitojärjestelmään epäluuloisesti, vaikka sitä oli jopa WHO ylistänyt maailman kattavimmaksi. Voiko joku asia muka olla muualla paremmin kuin meillä, hyvinvointi-Suomessa?Nyt sanon, että saattaa ollakin.Olen pian neljän Ranskan vuoteni aikana päässyt yleislääkärin puheille aina halutessani samana päivänä ja ilman ylimääräisiä yksityislääkärimaksuja. Lapsiperheen hätätapauksissa yleislääkäri on saatu kotiin jopa keskellä yötä.suomalaiseen sote-himmeliin, ranskalainen rautalankaversio on ollut helppo sisäistää. Järjestelmä nojaa maan kymmeniin tuhansiin yleislääkäreihin.Nämä “generalistit” ovat yksityisyrittäjiä ja ottavat potilaita vastaan omilla vastaanotoillaan. He ovat kuitenkin tehneet sopimuksen kansallisen terveysjärjestelmän kanssa, minkä vuoksi vastaanottohinta pysyy paikasta riippumatta aina samana.Oman hoitavan lääkärin saa kukin valita itse. Jos nimikkolääkäriin ei ole tyytyväinen tai edessä on asuinpaikan vaihto, voi lääkärin vaihtaa helposti.Joustoa systeemissä on asiakkaan kannalta muutenkin runsaasti: oma hoitava lääkäri ei esimerkiksi estä potilasta vierailemasta muiden yleislääkäreiden luona. Kun Monsieur V. on lomalla, käymme hänen kollegansa luona. Anoppilassa Alsacessa taas kävimme näyttämässä pojan korvia kylän lääkärille. Nimikkolääkäriä tarvitaan oikeastaan vain silloin, kun pitää saada lähete kalliimpien erikoislääkäreiden luokse.on toki myös ongelmakohtia: se on yhteiskunnalle kallis, eikä syrjäseuduille ole täälläkään helppoa löytää lääkäreitä.Ja jos jotain synnyinmaasta kaipaan niin suomenkielistä neuvolaa. Esikoisen kanssa oli kiva käydä tutun tädin luona mittauttamassa vauvaa ja juttelemassa omasta jaksamisesta omalla äidinkielellä.Puute ei loppujen lopuksi ole kummoinen. Neuvolan sijasta voin tarpeen vaatiessa soittaa tutulle lääkärille. Tiedän, että hän vastaa aina.