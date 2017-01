Lopetetaan sinkkujen neuvominen

Elämä

Kiihkeästi

Ihmisyydestä

Yhtä neuvoa

Kirjoittaja on toimittaja, seksuaalineuvoja ja logoterapeutti

vellova parisuhde- ja kump­panin­etsimis­keskustelu saa oloni tuntumaan siltä kuin olisin teleportannut itseni vuosituhannen vaihteeseen. Aikakauteen, jolloin sinkkuudesta tuli jossain määrin sosiaalisesti hyväksyttävää: tulihan telkkaristakin Ally McBeal ja Sinkkuelämää, joissa viehättävät, kiinnostavissa töissä olevat päähenkilöt seikkailivat deittiviidakossa.Tuolloin etsin itsekin kiihkeästi totuutta rakkaudesta, täysin henkilökohtaisista syistä johtuen. Niin nololta kuin se tuntuukin nyt, kahlasin läpi todennäköisesti jokaisen noihin aikoihin julkaistun kumppaninmetsästysoppaan, mukaan lukien pahamaineisen Säännöt-kirjan, jossa neuvotaan muun muassa olemaan aloittamatta keskustelua kiinnostavan ihmisen kanssa.Oppaat antoivat keskenään ristiriitaisia, mutta sangen yksityiskohtaisia ohjeita siitä, kuinka pukeutua, flirttailla, vastata viesteihin ja käyttäytyä deiteillä. Mikään kirja ei kuitenkaan ohjannut minua esimerkiksi suhtautumaan itseeni myötätuntoisesti tai kyseenalaistanut normatiivista parisuhdeajattelua.Ennen kaikkea olisin suonut, että parikymppinen itseni olisi kuullut, että on mahdollista sekä olla haku päällä että rakastaa omaa elämää sellaisena kuin se on.puhutaan harvoin yhtä mekanistisesti ja vähättelevästi kuin silloin, kun joukkoäly ratkaisee kumppania kaipaavan väestönosan ongelmia.Keskustelun intensiteetti kuvastaa toki sitä, kuinka paljon kärsimystä kumppanittomuus voi tuottaa suhdetta toivovalle. Lisäksi se kielii siitä, että moni ajattelee, että tahattomasti sinkkuna olevassa on jotain vikaa ja hänen pitäisi vain tajuta tehdä jotain toisin – pahimmillaan neuvot ovat nätisti paketoituja syytöksiä. Toisekseen paniikin ja epätoivon lietsominen ovat yleisesti ottaen sangen tehottomia auttamiskeinoja.Monesti tarve neuvoa kumpuaa omasta avuttomuuden tunteesta ja siitä toiveesta, että voisi ratkoa toisen ongelmat.Vaikka kuuntelemisen voimaan on vaikea luottaa, kieltään kannattaa purra niinä hetkinä, kun tuntuu siltä, että tietää paremmin jonkun puolesta. Se, että saa rauhassa puhua ja tulee kuulluksi, auttaa kuitenkin selvittämään päätä, mikä taas helpottaa oman tilanteen hahmottamista ja sen miettimistä, mitä kenties voisi tehdä.minäkään en malta olla antamatta. Jos ihmissuhteissa tulleita pettymyksiä, surua ja pelkoja ei lainkaan käsittele, katkeroituu hyvin suurella todennäköisyydellä. Ja jos katkeroituu, kaikki alkaa maistua kitkerältä. Siksi olisi hyvä, että on joku, jolle voi puhua.