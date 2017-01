Myötätunto rapistuu, jos sitä ei käytä

Elämä

pitäisi sanoa ihmiselle, joka syö vain toisen lääkärin määräämistä lääkkeistä, koska enempää ei ole varaa ostaa?Entä ihmiselle, joka kertoo, että perheen arki on tiukkaa, kun lapsia on viisi ja vain isä käy töissä, koska äiti on sairaana?Teillä ei ole pienet tulot vaan liikaa pentuja. Yksi ratkaisu on lopettaa tukien varassa eläminen ja mennä töihin. Onko tullut dokattua tai poltettua?Näin heille vastattiin netin keskustelupalstoilla.olen ollut töissä lehdissä, joissa kirjoitetaan silloin tällöin köyhyydestä. Sitä seuraava palaute kertoo Suomesta paljon.Olemme todella jakautuneet kahtia. On niitä, jotka osoittavat myötätuntoa ja on niitä, jotka halveksivat.Puuttuuko halveksijoilta täysin kyky empatiaan? Tuskin. Empatia on ihmiselle luontaista, ja kyky siihen puuttuu vain todella pieneltä määrältä ihmisiä. Mutta niin voi käydä, että myötätunto rapistuu käytön puutteessa. Silloin on helpompi rajata jotkut ihmiset, vaikka köyhät, myötätuntonsa ulkopuolelle.vuosia sitten filosofia, joka tutki pahuutta. Pian hän tuli kuitenkin siihen tulokseen, että hyvyyden tutkiminen on kiinnostavampaa ja tärkeämpää.Tuo keskustelu auttoi tajuamaan, että on olemassa yksi asia, joka yhdistää hyvää tekeviä ihmisiä: päätös. Teiniä, joka puolustaa kiusattua ja ihmistä, joka auttoi juutalaisia natsien vallan alla, yhdistää rohkeuden lisäksi se, että he ovat tehneet itselleen selväksi oman etiikkansa.Näin ovat selvästi tehneet ne, jotka luettuaan jutun köyhyydestä ottavat yhteyttä ja kysyvät, miten voisin auttaa. Monet heistä korostavat viestissään, että haluavat pysyä nimettöminä. Eivät halua tehdä numeroa auttamisestaan.Suomi tuntuu olevan täynnä piilossa olevaa hyvyyttä.