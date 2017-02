Makaaberi uteliaisuus ohjaa ihmisten käyttäytymistä, kertoo sosiaalipsykologi

Elämä

Miksi onnettomuudet herättävät uteliaisuutta? Sosiaalipsykologi Suzanne Oosterwijk http://www.hs.fi/haku/?search-term=Suzanne%20Oosterwijk Amsterdamin yli­opistosta vastaa:”Tutkijat eivät osaa vielä tarkasti sanoa, miksi kuolema, väkivalta ja onnettomuudet kiehtovat ihmisiä.Todennäköisesti syitä on monia.Niin sanottu makaaberi uteliaisuus saattaa olla yhteydessä elämyshakuiseen luonteenlaatuun. Ihmiset, jotka nauttivat voimakkaista elämyksistä, kuten kovaäänisestä musiikista ja väkevistä mauista, ovat usein myös kiinnostuneita tunteita kiihdyttävistä kuvista ja näkymistä.Omassa tutkimuksessani tarkastelen makaaberia uteliaisuutta tiedonjanon näkökulmasta.Järkyttävät tapahtumat, kuten liikenneonnettomuudet, rikkovat arkista rutiiniamme ja tuntuvat siksi erityisiltä. Makaaberi uteliaisuus ohjaa meitä hankkimaan arvokasta tietoa elinympäristöstämme.Etenkin lähiympäristössä sattuvat onnettomuudet herättävät helposti uteliaisuutta. Uteliaisuuden pääasiallinen motiivi lienee sosiaalinen: on luonnollista haluta varmistaa, ettei onnettomuuteen ole joutunut tuttuja ihmisiä.Käsitykseni mukaan makaaberi uteliaisuus on pääosin harmiton ilmiö. Vaarallista se on lähinnä silloin, jos onnettomuutta kurkkiva ihmisjoukko häiritsee pelastustyöntekijöiden toimintaa.Toisaalta joskus ihminen saattaa myös uteliaisuuttaan päätyä katsomaan jotakin, minkä näkemistä jälkeenpäin katuu.”