Jokainen pääsee nyt käsiksi terveystietoihinsa, mutta jouduin miettimään, kannattaako niitä selailla omin päin

tiedonsiirto on vaivihkaa mullistunut Kansallisen terveysarkiston myötä. Kanta-palveluun tallentuu kaikkien terveyspalvelujen tuottajien yhteinen sähköinen potilastietokansio.Se on kätevää silloin, kun lääkärin on tarpeen nähdä potilaan kokonaistilanne vaihtuvien hoitopaikkojen hetteikössä. Hyvin kätevää se on silloin kun pitää hoitaa toisella paikkakunnalla asuvaa, muistamatonta potilasta. Erityisen kätevä Kanta on, kun potilas haluaa itse tietää, mitä hänestä on kirjattu.Omakanta-palvelussa kansalainen nimittäin pääsee lukemaan sairaskertomusmerkintänsä. Onhan potilaalla jo aiemmin ollut oikeus nähdä samat tekstit, mutta se on ollut paljon hankalampaa: piti anoa kirjallisesti juuri tiettyjä kopiota ja odottaa jopa päiviä. Aina ei saanut edes kopioita mukaan, vaan asiakirjat piti lukea työntekijän läsnä ollessa.käytäntö oli raskas, mutta tarkoitti hyvää. Sairaskertomus kun on ollut ensisijaisesti ammattilaisten keskinäisen tiedon vaihdon väline. Fraasit ja vakiintuneet sanonnat eivät yleensä ole tuttuja potilaille. Merkintöjen yhteys vastaanoton tapahtumiin ei aina ole ilmeinen.Jotkin termit huolestuttavat syyttä. Väärinymmärrysten riski on ilmeinen, kuten myös potilaiden epätietoisuus siitä, miksi merkinnät ovat näin kryptisiä.Läsnä olevan ammattilaisen kanssa olisi edelleen helppo heti tarkistaa, mistä oikeasti on kyse, mutta nykyinen tiedonsiirron nopeus kampittaa meidät. Joskus merkinnät saattavat olla luettavissa Omakannassa ennen kuin lääkäri edes tavoittaa potilaan.Miten potilas ratkaisee asian? Lukeako vai eikö lukea?kuvantamistutkimuksessa, jonka tuloksen kerrottiin valmistuvan viikossa, mutta sain lääkärin soittoajan vasta kahden viikon päähän. Viikon kuluttua sormia poltteli kuin joulukalenterin ääressä: kurkatako Omakantaan vai odottaako soittoaikaa?Arvelin ymmärtäväni radiologin lausunnossaan käyttämät termit. Toisaalta tuskin osaisin niiden pohjalta päätellä, miten vakava tilanteeni oli. Siihen tarvittaisiin ihan muun kuin oman erikoisalani asiantuntemusta.Juuri tietämättömyys tekee odottamisesta (ainakin minulle) vaikeaa. Olisi tuomio mikä tahansa, haluaisin jo kuulla sen ja ryhtyä muokkaamaan elämääni uuden totuuden mukaan. Silti päätin odottaa luvattua soittoaikaa ja antaa ajatusteni laukata vaihtoehtoratojaan.Suostuin olemaan viikon verran rauhaton, koska luotin hoitavaan lääkäriini. Hän oli selittänyt joitakin alustavia jatkotoimia, olisi tulos sitten niin tai valitettavasti näin. Hän oli katsonut ystävällisesti ja rauhoittavasti silmiini. Ennen kaikkea hän oli vastannut hätääntyneisiinkin kysymyksiini juuri oikein. Eli toteamalla vakuuttavasti: ”Me emme vielä tiedä.”haastaa, ehkä aiheellisestikin, potilas-lääkäri suhteen. Jos potilas kokee lääkärin olevan epäluotettava tai osaamaton, nousee kiusaus löytää ennenaikainen vastaus itse. Onhan hyvä, että tieto kulkee ja potilas huomaa mahdolliset kirjaamisvirheet nopeasti.Totuus potilaan tilasta ei kuitenkaan ole yhtä kuin Omakanta plus googletus. Tarvitaan myös tietoa ja kokemusta, jolla hakutulokset asetetaan arvoonsa.