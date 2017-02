Hevoset kyllä, mutta ihmisistäkin pitää tykätä, sanoo ratsastuksenopettaja

Elämä

Mitä olet oivaltanut ammatistasi?”Olen ratsastuksenopettajana tajunnut, että opettaja luo tuntien ilmapiirin. Jos menee pitämään tuntia kiireessä, se näkyy. Ihanne on, että ehtii hengähtää ennen opetustyön alkua. Opettajan tunnetila vaikuttaa myös hevoseen. Ratsastus onkin siitä poikkeuksellinen laji, että opettajan pitää pystyä lukemaan oppilaan lisäksi hevosta.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?”Pääsääntöisesti opetan ratsastusta, mutta työhön kuuluu myös esimerkiksi asiakaspalvelua, sähköposteihin vastaamista, sosiaalisen median päivittämistä ja laskuttamista. Lisäksi huolehdin hevosten hyvinvoinnista. Tallityöntekijät hoitavat rutiinityöt, kuten hevosten ruokkimisen, mutta minä esimerkiksi keskustelen eläinlääkärin ja kengittäjän kanssa. Lisäksi suunnittelen tunnit, ratsastan itse ja koulutan hevosia.”



Miten kehität itseäsi ammatissasi?”Jotta voi olla hyvä opettaja, pitää osata opettamansa asiat. Kehitän itseäni ratsastamalla, valmentautumalla ja kilpailemalla kouluratsastuksessa. Olen myös pyrkinyt tasaisin väliajoin jatkokouluttautumaan. Opetustyössä pitää olla monia työkaluja, koska oppijoita on niin erilaisia.”



Mikä on vahvuutesi?”Tulen hyvin toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Ratsastuksenopettajan työssä ei voi toimia, jos tykkää pelkästään hevosista. Pitää myös tykätä ihmisistä ja opettamisesta. Opettaminen on vuorovaikutusta, ja keskustelenkin oppilaiden kanssa paljon esimerkiksi heidän tavoitteistaan. Olen myös tosi tarkka ja perusteellinen. Minun tavoitteeni, haaveeni ja kunniani on, että oppilaat oppivat.”



Mikä on heikkoutesi?”Kunnianhimo voi kääntyä joskus heikkoudeksi. Välillä meinaan unohtaa, että ihmiset käyvät ratsastamassa eri syistä. Joku käy rentoutumassa eikä ratsasta kovin tavoitteellisesti. Opettajan pitää hyväksyä se. Jokaisella ratsastajalla täytyy kuitenkin olla tietyt perustaidot, koska ollaan tekemisissä isojen eläinten kanssa.”



Mikä työssäsi mietityttää juuri nyt?”Ratsastus on tosi fyysinen laji, ja siinä vaaditaan hyvää kehonhallintaa. Sellaiset ratsastajat, jotka haluavat edetä ja kehittyä, saisivat satsata myös muuhun liikkumiseen. Ei tarvitse olla mikään fitness-urheilija, mutta ratsastusta helpottaa, jos pitää huolta liikkuvuudesta ja lihaskunnosta. Tästä puhutaan koko ajan enemmän. Harrastan itse paljon liikuntaa, kilpailen voimapunnerruksessa ja käyn kuntosalilla.”



Kuka? Pirita Lång

35-vuotias ratsastuksen­opettaja Kilon tallilla Espoossa.



Suorittanut ratsastuksen­opettajan ammattitutkinnon keväällä 2003. Sen jälkeen työskennellyt useilla eri talleilla.



Aloittanut ratsastuksen seitsenvuotiaana.



Asuu Vantaalla.