Anu Merenlahti piirsi vuoden ajan joka päivä yhden kuvan arjestaan – stressi ja unettomuus helpottivat, ja nyt hän suosittelee piirtämistä kaikille

Elämä

P iirrän

Piirtämiselle

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Yhdessä kuvassa

Aina Merenlahdella

Merenlahti

Anu Merenlahden piirrokset Instagramissa: @anumerenlahti. Sarja kertoo elämänmuutoksista, jotka ovat tuoneet lisää energiaa ja onnellisuutta. Kerro muutoksestasi: hs.lauantai@hs.fi