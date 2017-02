Hei nuori nainen, älä taivu synnytyskoneeksi

Elämä

Hei Hei

Kun

Me

sinä tuntematon sisko, jonka ikä alkaa suunnilleen kakkosella.Kirjoitan sinulle asioita, jotka tiedät jo paremmin kuin minä. Yritän lähinnä sanoa, että tsemppiä. Ottaa päähän puolestasi.Tämä on ikiaikaista: koska olet nainen, joku esittää koko ajan vaatimuksia. Joo, niin miehillekin, mutta sinulle keskenään ristiriitaisia, tekopyhiä, ylimitoitettuja.Minulle myös, mutta luulen, että pääsin sinun iässäsi vähemmällä kuin sinä nyt. Maailma on salakavalasti valunut konservatiivisemmaksi ja ahdasmielisemmäksi joissain asioissa.Sinulle vihjaillaan useammin kuin minulle parikymppisenä, että et ole mitään, jos et ole äiti. Mitä roskaa!talous on kireällä, naista kotiin hätistävät puheet lisääntyvät. Näin käy aina.Nykyisessä Suomessa syntyvyyden laskusta käytetään jatkuvasti ihan järkeviäkin puheenvuoroja, mutta yllättävän usein syyllinen olet muka sinä. Synnytät liian myöhään, väärään tahtiin, nirsoilet parinvalinnassa. Ja joku sanoo, että piruuttasi. Ikään kuin ei olisi tavallista, että ei halua, ei pysty tai elämä vain on liian monimutkaista mahtuakseen muiden määrittelemiin aikatauluihin.Kyllä, syntyvyyteen voi mielestäni yhteiskunta ihan oikeasti vaikuttaa. Se tapahtuu rakentamalla sellaista Suomea, jossa on hyvä olla lapsi. Tai sellaista Suomea, jossa isien ja äitien on helpompi olla sekä töissä että hyvä vanhempi. Tai sellaista, missä ihmisten on tavallista kohdata ihmisinä, ilman että joku typistää rakkautta markkinavoimaksi.Se siis tapahtuu tukemalla enemmän niitä, jotka haluavat perheen. Ei vaatimalla, että kaikkien kuuluisi haluta.ärsyttävät lisääntyneet puhumme siitä, miten tärkeitä lapset ovat. Miten elämämme todella on muuttunut. Anteeksi. Sanomme näin, koska se on totta. Lasten oikeus on olla tärkeitä.Mutta pahoittelen, koska puhettamme käytetään jatkuvasti väärin, sinun lyömiseesi. Lapset ovat mullistus, mutta elämä on mullistuksia. Jokaisella. Täysiä elämiä on montaa mallia, loputtomasti.Älä kuuntele sen lajin sössötystä, että ymmärrät sitten joskus, kun saat omia.Puolisoa valitessa älä tyydy. Yksinolo on ehdottomasti parempi kuin joku, joka vahingoittaa sinua. Täydellistä ei olekaan, lämpimiä ja hyviä ihmisiä kyllä.Olet ehkä joskus hyvä toisenlaisena. Mutta olet varmasti just hyvä noin.Älä anna periksi. Luulen, että sinun lyömiseesi kovempaa on syy: olet rohkeampi, vahvempi. Pidä se.