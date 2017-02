”Kekkosen aivokeitto” on onneksi historiaa – voiko kouluruuasta kohta oikeasti nauttia Suomessakin?

Elämä

kouluruokalan herkkuruokaa oli Kekkosen aivokeitto. Se oli luokkatoverini keksimä nimi ohrapuurolle, johon sekoitettiin hilloa niin, että siitä tuli vaaleanpunaraidallista.Yleensä ruokalassa oli mukavaa ja naurettiin paljon. Paitsi tietysti silloin, kun tarjolla oli jotain inhokkiruokaa. Se oli syötävä silti: rehtori vahti, että lautanen oli välitunnille lähdettäessä tyhjä.että moni voi samastua näihin kokemuksiin.Muistot palasivat mieleeni, kun luin suomalaisen kouluruokailun uusista suosituksista. Niissä painotetaan nyt yhteistä, rauhallista ruokahetkeä keskellä päivää. Harjoitellaan uusia makuja, lisätään kasviksia ja varataan riittävästi tuoleja. Puuroateriallakin olisi hyvä tarjota lisukkeita.Vain syöty ruoka edistää terveyttä, suositukset muistuttavat. Ruuan pitää siis olla maistuvaa.hienoa!Kahden pikkukoululaisen äitinä Ranskassa olen nimittäin oppinut, ettei ruokahetken ei tarvitse olla kiireinen suoritus muiden kouluhommien seassa.Ranskan opetusministeriön sivuilla kouluruokailun päämäärästä sanotaan näin: Ravintokasvatus kouluissa tulisi kytkeä sosiaaliseen elämään niin, että huomioidaan eri ruokakulttuurien kirjo. Makuaisti kehittyy ja sitä voi harjoittaa ja kasvattaa vähitellen ajan kanssa.on näyttänyt, että näitä päämääriä pyritään noudattamaan muun muassa panemalla pikkuihmisten makunystyrät hommiin. Tavallisena tiistaina esikoululaisten ateria voi näyttää esimerkiksi tältä:- Haudutettua kummeliturskaa valkosipulikastikkeella. Lisukkeena höyrytettyjä porkkanoita ja perunoita.- Camembertiä- Banaani- LuomuleipääSuomalaisena äitinä luen päivän ruokalistat aina paikallislehdestämme ihastuksissani ja hieman kateellisena. Parhaimpina päivinä kouluateriasta puhutaan kotona paljon.”Äiti, ruokana oli kanaa ja kasviksia. Minä otin kaksi kertaa lisää!”Viisivuotiaalta on tähän mennessä tullut sanomista ainoastaan majoneesista ja homejuustosta. Mutta olen ylpeä jo siitä, että kaikkea on maistettu.”Kulta, huomenna teillä on koulussa Cordon Bleuta.””Jee! Nam!”Uskomattomalta tuntuu myös koulujen keskipäivän lounastauko, joka kestää kokonaiset kaksi tuntia. Siitä ajasta iso osa vietetään pihalla, mutta ainakin reilut puoli tuntia ruokalassa. Monen ruokalajin aterian syöminen vie aikaa: virallisten suositusten mukaan kouluruuan pitäisi kattaa noin 40 prosenttia lapsen päivittäisestä energiansaannista. Suomessa vastaava luku on kolmannes.kouluruokailu ei tietenkään ole ilmaista niin kuin Suomessa. Ruuan hinta riippuu kotikunnasta ja perheen tulotasosta: meillä hintahaitari liikkuu kahdesta eurosta reiluun neljään. Erityisesti monilapsisissa perheissä kanttiinimaksut nousevat äkkiä korkeiksi - siksi moni lapsista noudetaankin kotiin syömään.Toisaalta tiedän, että näistä liian vähistä kanttiinipaikoista myös kisataan. Etusijalle menevät vanhemmat, jotka ovat molemmat töissä, kuten me.Huh. Oma kotimakaronilaatikkoni tuskin koulisi pienokaisesta hienostunutta, ranskalaista herkkusuuta.Suomessa kouluruokaa saavat kaikki. Jos uudet suositukset noudattavat yhtään ranskalaista linjaa, pohjolan pikkuisista voi kuoriutua vielä vaikka minkälaista ruokakulttuurikansaa.