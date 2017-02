Vähensin uutisten seuraamista – mutta yhden poikkeuksen itselleni suon

Elämä

Jos marketin lehtien kansiin on uskominen, hyvän terveyden ja hyvinvoinnin taustalla ovat terveelliset elämäntavat: ravinto, liikunta ja lepo. Vähemmän myyvää näyttää olevan ratkaisuiden tarjoaminen mielenterveyden ongelmiin ja stressiin, vaikka niistä huolehtimisen luulisi olevan meille vähintään yhtä tärkeää.Oman elämämme huolien pohtimisen lisäksi altistumme päivittäin uutisille. Uutisvirta on ympärillämme joka puolella. Radion, lehtien ja television lisäksi nyt myös internet suoltaa uutisia taukoamatta taskuihimme. Kännykkä värähtää: uudet yt:t, kasvavat työttömyysluvut, kestävyysvaje.vetoavat suoraan tunteisiin, pelko ja huoli myyvät. Huolehtimisella ja stressillä on ollut lajimme kannalta ratkaiseva merkitys. On järkevää varautua petojen hyökkäykseen ja rajuihin luonnonilmiöihin ja epäillä lähestyvän metsästäjäjoukon olevan ryöstöretkellä. Nykyuutiset hyödyntävät pelkojamme estoitta.Liikenneonnettomuudet ovat traagisia. Yhden ihmisen liikennekuolema koskettaa suoraan noin kolmeakymmentä läheistä. Sehän voisi sattua minulle. Lento-onnettomuuksissa saattaa kuolla satoja ihmisiä. Uskallanko lähteäkään enää lomalle lentokoneella? Terrori-isku Ranskassa, maanjäristys Italiassa, ebola Afrikassa. Noihin maihin en ainakaan matkusta. Tragedian, surun ja huolen määrä on suoraan verrannollinen kuolonuhrien ja muiden ikävyyksien määrään. Vai onko?jatkuvassa seuraamisessa on riskinsä. Yksittäisiä tragedioita ja onnettomuuksia tapahtuu jatkuvasti, tehostunut uutisointi tuo ne tietoomme mistä ja milloin vain. Jos Suomessa meneekin hyvin, on Ruotsissa varmasti tapahtunut jotakin. Viimeistään yhdysvaltalainen joukkoampuminen pääsee pääuutiseksi, jos lähialueiden kamaluudet ovat olleet liian tavanomaisia.Uutisotsikot ja päivittäinen uutisvirta taustoittavat vähän ja keskittyvät draamaan. Maailmankuva vääristyy samaa tahtia: kaikki muslimit ovat terroristeja, lentäminen on vaarallista, Suomen talous romahtaa. Pienempiä otsikoita saavat tieteen edistysaskeleet, kasvanut liikenneturvallisuus, sodissa kuolleiden ihmisten määrän jatkuva pieneneminen.Uutisten jatkuva seuraaminen on kuitenkin haitallista. Traagiset uutiset vahingoittavat mieltämme. Huonot uutiset aiheuttavat stressiä, joka puolestaan vaikuttaa suoraan terveyteemme. New Yorkin hyökkäysten jälkeen paljon uutisia seuranneilla havaittiin posttraumaattisen stressin oireita. Bostonin maratonin pommi-iskun jälkeen tehty kysely osoitti, että ne ihmiset jotka seurasivat tapahtuman uutisointia yli kuusi tuntia päivässä, kokivat kovempaa stressiä kuin paikalla olleet ja iskusta selvinneet ihmiset.Jatkuva stressi lisää kortisolihormonin eristystä elimistössämme. Uutiset valmistavat meitä jatkuvasti taistelemaan tai pakenemaan, vaikka päivittäinen arkemme on jotain aivan muuta. Ärtyisyys ja aggressiivisuus kasvavat huomaamattamme. Jatkuvasti koholla oleva kortisoli vaikuttaa haitallisesti immuunijärjestelmäämme ja solujen uudistumiseen. Vanhenemme ennenaikaisesti.lupauksena vähensin uutisten seuraamista, ja mielialani onkin kohonnut. Yhden poikkeuksen itselleni sentään suon: vajaan vuoden toiminnassa ollut Helmiradio toimittaa ohjelmaa Hyvät uutiset. Viime perjantaina ne tiesivät kertoa, että Suomi on maailman vapain maa. Hymyilin.