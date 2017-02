Olen automies, ja siksi säästäminen on tuomittu epäonnistumaan

Elämä

tunne, että tili vuotaa. Rahaa katoaa, mutta minne?Kävimme kotona menot läpi: mistä voisi säästää?Ensimmäisenä lähtivät maksukanavat. En edes muistanut maksavani elokuva- ja urheilukanavista, kun en niitä koskaan katsonut. Urheilua seuraan ahmien, mutta kanavapaketti oli vanhentunut ja tarjosi vääriä lajeja.Säästöä: useampi kymppi kuussa, joitakin satasia vuodessa.isoja vakuutusmaksuja tuntui tipahtelevan jatkuvasti ja useammasta firmasta. Kilpailutimme yhtiöt ja keskitimme sitten kaiken yhteen paikkaan. Sähkölaskuille tehtiin sama.Säästöä: pari kolme sataa vuodessa.Ruokalaskut tuntuvat pienentyneen kympeillä. Ruoka taitaa aidosti olla halvempaa? Ja kun ruuat suunnittelee ja hankkii koko viikoksi, tulee ostettua järkevämpiä aineksia ja syötyä halvemmalla.Hyvin pienillä valinnoilla koossa oli ilahduttavan kokoinen säästöpotti.kaikki tämä on tietysti pelkkää puuhastelua ja itsepetosta sen oi­kean rahareiän, auton, rinnalla. Auto on keskituloiselle ikuinen finanssi­kriisi ja kestävyysvaje. Se nielee kuussa satasia ja yllätykset päälle. Summa on niin iso, ettei sitä kehtaa edes laskea.Mutta auto ei olekaan järki- vaan tunnepäätös.joukko- ja älyliikenteen, yhteiskäyttöautojen ja ympäristöuhkien maailmassa joudun tekemään nolon tunnustuksen: Minä olen automies. Ja se on pirun kallis vaiva.Pidän autoissa aivan kaikesta: vapaudesta, ajamisen tunteesta, muotoilusta, tekniikasta, äänistä, tuoksusta, brändeistä, historiasta, luonne-eroista ja insinööritaidosta.Tili ja järki sanovat: Helsingissä pärjäät ilman autoa.Tunne sanoo: On kevät, mitä lauantaina koeajettaisiin?Auton hinnalla saisit kolme etelänmatkaa vuodessa on automiehelle umpisurkea argumentti autosta luopumiseen.Enhän halua etelänmatkoja. Haluan auton.