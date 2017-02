Tämän asian kaikki voisivat oppia Fifty Shades of Greysta

Elämä

Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, logoterapeutti ja tietokirjailija.

ettei Fifty Shades of Grey -elokuvan vastikään ensi-iltaan tullut jatko-osa ole saanut osakseen samanlaista hypetystä kuin sen edeltäjä.Ei sillä, että olisin olettanut, että kyseisellä elokuvalla olisi erityistä taiteellista arvoa. Sen sijaan olen fiilistellyt aiemmin kirjasarjan ja siitä tehtyjen elokuvien käynnistämää keskustelua.Tiivistetysti Fifty Shades of Grey -hittitrilogia kertoo lapsuuden traumojensa vuoksi valta- ja alistamisleikkeihin mieltyneestä miljonääri Christian Greysta, jonka rakkaus hehkeään Anastasia Steeleen saa lopulta kesyyntymään. Siitä käydyssä keskustelussa ollaan puitu niin seksuaalisuutta, halua, fetissejä kuin BDSM-suhteen, seksuaalisen väkivallan ja lähisuhdeväkivallan eroja.on sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu monenkirjava joukko vallankäytön, sitomisen, kurittamisen ja kivun tuottamisen sekä vastaanottamisen muotoja. Osasta näistä puhutaan jo melko avoimesti, kun taas jotkut ovat edelleen tiukasti tabuja.On sinänsä inhimillistä pitää outona sellaista, mitä ei ole itse kokeillut tai mitä ei missään nimessä haluakaan kokeilla. Harva kuitenkin sisäistää sitä, miten kapea oma käsitys normaalina pidettävästä seksistä ehkä on.Seksin ajatellaan yhä liian usein olevan yhtä kuin esileikki – termi, jolla kuvataan seksitapoja, jotka lämmittävät ennen päätapahtumaa – ja penis-vaginayhdyntä, joka päättyy siemensyöksyyn. Seksikäsityksen ahtautta kuvaa osaltaan se, että sanan perverssi latinankielinen alkuperä viittaa väärään suuntaan kääntymiseen.kuitenkin ovat muuttumassa. Se näkyy muun muassa siinä, että yhä useamman suomalaisen seksikäyttäytyminen poikkeaa normatiivisesta seksikäsikirjoituksesta. Esimerkiksi alle 35-vuotiaista BDSM-kokemuksia on 20–30 prosentilla.Kuulostaako huolestuttavalta? Syytä huoleen ei kuitenkaan ole: 2000- ja 2010-luvuilla tehdyt tutkimukset puhuvat muun muassa sen puolesta, että BDSM:n harjoittajien mielenterveys on keskimääräistä paremmissa kantimissa.Yhdessä tutkimuksista todettiin onnistuneiden BDSM-kokemusten myös lisäävän kumppaneiden kokemaa läheisyyttä.Oletan, että tosielämän Anastasioiden ja Christianien parisuhdehyvinvointia ei lisää pelkkä sitominen, vaan ennen kaikkea sitomisesta puhuminen. BDSM:n harjoittajien yleisesti noudattaman ”safe, sane and consensual” -periaatteen mukaisesti kaikesta, mitä yhdessä tehdään, pitää neuvotella ja sopia, ja keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen on oltava kunnossa ennen kuin mitään tapahtuu.soisi pätevän kaikkiin suhteisiin siitä riippumatta, mitä makuuhuoneessa tehdään.