”Hän on tasosi yläpuolella” on sinkulle lannistava lause

tason yläpuolella.” Aika moni sinkkumies, minäkin, on joskus kuullut tämän lauseen.Yleensä sillä halutaan kertoa, että näköpiiriin ilmaantunut nainen on niin viehättävä, että miehen ei kannata ryhtyä haaveilemaan parisuhteesta tai seksistä. Nainen voi olla liian karismaattinen, älykäs tai menestynyt. Lause on usein totta, mutta aina yhtä masentava kuulla.Omaa tasoa on vaikea arvioida. En vieläkään oikein tiedä, kuka on minulle liian tasokas. Tai käyttääkseni englannin kielestä tullutta ilmaisua, kuka pelaa eri sarjassa.kärvistelevät usein kotonaan ja miettivät, onko kiinnostuksen kohde sittenkin liian korkealla. Vai tuntuuko toinen tavoittamattomalta vain siksi että on itse ihastunut tähän ja näkee tämän niin hyvässä valossa?Minulla oli elämänvaihe, jolloin yritin tietoisesti olla miettimättä tasoeroja. Pyysin treffeille ketä tahansa sinkkunaista, joka tuntui kiinnostavalta.Tämä on siitä hyvä taktiikka, ettei pähkäilyyn kulu liikaa aikaa. Yllättävän moni ihminen myös lähtee yhden kerran yksille. Toki tällä taktiikalla myös pakkeja tulee paljon, samoin kuin treffejä, jotka eivät johda mihinkään.ovat monien kohdalla yksi syy pitkäksi venähtäneeseen sinkkuuteen. Jonkun ongelma voi olla se, että hänen bileissä tapaamansa ihmiset ovat liian viehättäviä tai eivät tarpeeksi viehättäviä. Joillain on tapana kiinnostua baarin kauneimmasta miehestä, jotkut ihastuvat poikkeuksellisen älykkäisiin naisiin. Sellainen vaikeuttaa pariutumista. Onneksi ihmiset usein oppivat ajan myötä ihastumaan oman tasonsa ihmisiin.Omissa sosiaalisissa kuvioissani on paljon sivistyneitä ja akateemisesti meritoituneita naisia. Minun on vaikea tehdä heihin vaikutusta. Joissain toisissa piireissä vaikuttaisin fiksummalta ja kiinnostavammalta.Tässä on yksi hyvä syy Tinderiin ja nettideittailuun: Tinder-matchien ei tarvitse pähkäillä liikaa tasoeroja, koska toinen on jo painanut ”kyllä”.