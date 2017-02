Sopisiko skumppatarjoilu päiväkotiin? Alkoholilainsäädäntö vaikuttaa lastemme tulevaisuuteen

Elämä

Tytär

Tieto,

Sopisiko

Pahoittelut

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

yllätti minut kysymällä, miksei raitiovaunussa saa polttaa tupakkaa. Vastaus on ilmeinen, mutta minua hämmästytti, etten muistanut oliko raitiovaunussa joskus saanut polttaa. Saiko edes silloin, kun lähijunissa oli erikseen tupakointivaunut ja lentokoneen takaosassa leijui harmaa savupilvi?Asteittain kiristynyt tupakkalaki on muuttanut 40 vuodessa arkiympäristöämme ja asenteitamme. Synnyin aikana, jolloin lähes kaikki polttivat kaikkialla. Kodeissa, autoissa, työpaikoilla.Lääkärit suosittelivat tupakointia rentoutumiseen. He myös elivät kuten opettivat: leikkaussaleihin varattiin kirurgille imuke ja tuhkakuppi, steriileinä tietenkin.Lapsi saattoi kipaista papalle topan kiskalta. Vuonna 1974 ei olisi tullut mieleenkään vaatia kunnalliselta lastenhoitajalta tupakoimattomuutta, vaikka nyt saattelen lapsiani itsestään selvästi savuttomaan päiväkotiin.laki ja asenteet kulkevat eri tahtia. Terveysvalistuksesta huolimatta keskivertokuluttaja käyttää niitä hyödykkeitä, joita on eniten ja helpoiten tarjolla. Onhan vegaanihaasteeseenkin on kivempi vastata, kun ravintolan ruokalistalla on valmiiksi jopa vaihtoehtoja. Ympäristön asennekin vaikuttaa: työpaikalla tupakkalakko onnistuu todennäköisemmin jos päätetään porukalla lopettaa jättikokoisen säilykekurkkupurkin ääressä värjöttely.Siksi alkoholilainsäädännön vääntöä seuratessa surettaa kansanterveyden puolesta. Lasteni silmin savuttomuus on jo normi, tupakointi valinta.Miten käy alkoholiasenteiden? Miten arkista alkoholin kohtuukäytön tulisi olla?päiväkoteihin aamuinen skumppatarjoilu? Somahan se olisi räntäisenä aamuna kippistää, kun on kiskonut kitisevän kakaran varhaiskasvatuksen vastuulliseen syliin.Jos vain kaksi kättä eivät ehtisi talon puolesta järjestää juomaa, jaettaisiin WhatsApp-ryhmässä piccolonhankkimisvuorot. Siinä kurkkupurkin äärellä siemaillessa sitten tsempattaisiin toistemme kilpailukykyä.Työpaikkojen kahvihuoneessa kiehautettaisiin itsestään selvät Irish Coffeet. Kirurgille varattaisiin steriili grogilasi. Joukkoliikenneverkostokin on kuin tyhjä tarjotin, jolle sopisi ladata valinnanvapautta. I-junaan ravintolavaunu! Tai ainakin kaljahanat lippuautomaatin kylkeen. Kolmosen ratikkaan voisi perustaa Tasoittamon – räätälöityjä palautusjuomia pitkin päivää.provokaatiosta. Ideat ovat aivan älyttömiä. Harva meistä haluaisi palata 70-luvun vapauteen tupakoinninkaan suhteen, vaikkei tulevaisuuden kansanterveydestä niin piittaisikaan.Tämän päivän lait ja asenteet kuitenkin rakentavat lastemme yhteiskunnan. Ratikassa matkustava tyttäreni on yksi huomisen aikuisista, joka kokee tulevan alkoholilainsäädännön vaikutukset.Millaisen alkoholiarjen keskellä hän saa aikanaan toteuttaa yksilönvapauttaan?