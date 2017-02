Jokainen kuuluu johonkin vähemmistöön – tämä vavahduttava video todistaa sen

Elämä

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc

tasa-arvopolitiikan edellytys on se, että ihminen tunnistaa etuoikeutensa. Niitä on joskus vaikea myöntää, sillä meillä kaikilla on ominaisuuksia, joiden vuoksi koemme joutuneemme koville. Sama ihminen voi nimittäin olla samaan aikaan etuoikeutettu ja syrjitty. Asemamme suhteessa muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan perustuu moneen ristivetoiseen seikkaan.Esimerkiksi itse hyödyn valtavasti siitä, että olen hyväosaisena syntynyt korkeasti koulutettujen ihmisten korkeasti koulutettu lapsi. Se, että olen nainen, on joissain tilanteissa tarkoittanut sitä, että olen altavastaajan asemassa. Mutta en suhteessa kehen tahansa. Verrattuna transnaiseen, joka kamppailee oikeudesta määritellä oma sukupuolensa, olen päässyt sukupuoliasioissa naurettavan helpolla.kaikkiin muihin kuin valkoisiin, verrattuna maahanmuuttajiin, minun asemani kansalaisena on vakaa ja yksinkertainen. Minulta ei kysellä mistä olen kotoisin ja oleteta, että kun vastaan hirtehisesti, että Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta, se olen minä, jonka tehtävä on naurulla tehdä kiusallinen tilanne kaikille mukavaksi jälleen.Eläkkeistä jälleen kerran käyty keskustelu on osoittanut, miten vaikea luokkaretken tehneille hyvätuloisille eläkeläisille on myöntää, että he eivät nyt ole se päähän potkituin porukka tässä maassa. Jokaisella meillä on varaa antaa siimaa heikommalle. Myöntää, että on tässä jotain saatukin.on tehnyt vavahduttavan konkreettisen videon All That We Share eli kaikki mitä me jaamme, jossa joukko ihmisiä asettuu ulkonäkönsä mukaisiin ryhmiin. On eläkeläisten porukka, sairaanhoitajien porukka, jalkapallofanien porukka, maalaisten porukka, valkokaulustyöläisten porukka ja useita muita erittäin tunnistettavia ihmisryhmiä.Mutta kun heille esitetään henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten kuka teistä oli luokan pelle, ketä on kiusattu koulussa, kuka onnekas sai seksiä viime viikolla ja kuka pitää tanssimisesta, ryhmät muotoutuvat uudestaan.Kyynel on herkässä videota katsellessa, sillä ryhmien uudelleenmuotoutumisen riemu, oman omanlaisuuden tunnistaminen yhdistettynä siihen, miten monenlaisten ihmisten kanssa voi jakaa saman kokemuksen hyvässä ja pahassa, se koskettaa.ollut jo usean vuoden järjestämässä yhtä Suomi 100 -juhlavuoden suurhanketta, tasa-arvofestivaalia WOW Finlandia, jossa juhlitaan kaikkea, mitä naiset ja tytöt ovat saaneet aikaan.Emme kuitenkaan kuvittele, että sukupuoli yksin – tai ensinkään – yhdistäisi kaikkia. Siksi käytössämme on ollut diversiteettilista, jonka avulla on pidetty huolta siitä, että kaikenlaiset ihmiset tulevat edustetuiksi tapahtumassa. Ettemme vahingossakaan järjestäisi vain kaltaisteni akateemisten valkoisten keskiluokkaisten heteronaisten juhlaa.