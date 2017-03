Elämä

vuotta sitten olin lähdössä jatko-opiske­le­maan Bri­tan­niaan. Eräs (minua noin 40 vuotta vanhempi) tuttava kommentoi: ”Ethän sinä mihinkään ulkomaille voi lähteä, vanha ihminen.”Lähdin kuitenkin. Perillä osallistuin perjantaiseminaareihin, joissa kävi säännöllisesti kymmenkunta yli 80-vuotiasta kuulijaa. Kukaan ei pitänyt heitä liian vanhoina.Facebookissa tutuiltani, miten heidän ikäänsä on kommentoitu. Yksi kertoi yli 50-vuotiaasta miehestä, joka oli junassa julistanut ettei seurustelisi yli 40-vuotiaan naisen kanssa, koska näiden ”kroppa on pilalla naamaa ja ihoa myöten”.55-vuotiaalle oli tarjottu elokuvissa eläkeläislippua. Toisille oli sanottu, ettei heitä ikinä uskoisi ”noin vanhaksi”.Kokemukset vaihtelevat, mutta tulkinta oli sama: nuoremmaksi luuleminen on kohteliaisuus (paitsi niiden parikymppisten mielestä, joiden aikuisuus oli kyseenalaistettu), vanhemmaksi luuleminen loukkaus.Keski-ikäiset riemuitsevat, kun Alkon myyjä pyytää papereita. En tajua, miksi. Haluavatko he todella, että heitä luullaan lapsiksi?ihmisiä iän perusteella outoihin karsinoihin: nuoret ovat muka automaattisesti innokkaita uudistajia, keski-ikäiset jämähtäneitä konservatiiveja.Kummallisin luokka on varattu vanhuksille, joiden pitäisi olla viisaita ja suloisia. 80-vuotiaista jaetaan söpöjä ja vähän huvittavia videoita somessa. Katsokaa, mummo jumppaa! Oikeastihan 80-vuotiaat voivat olla huippututkijoita, perheensä pahoinpitelijöitä, näitä molempia tai jotain siltä väliltä.Me elämme yhteiskunnassa, jossa iän ei pitäisi juuri määrittää ihmistä. Ikä on toki enemmän kuin numero, se kertoo esimerkiksi yhteisistä sukupolvikokemuksista. Siitä, oletko kasvanut aikuiseksi tangoa, punkia vai räppiä kuunnellen. Innostuksesta ja uudistuskyvystä se sen sijaan ei kerro.Silti monet keski-ikäiset, etenkin naiset, salaavat ikänsä. Koska eivät halua tulla epäreilusti lokeroiduiksi.