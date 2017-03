Elämä

Kirjoittaja on Ranskassa asuva toimittaja, kirjailija ja kahden lapsen äiti, joka pitää perhe-elämästä kertovaa Chez Héléna -blogia.

nuori äiti tyrkkäsi pienen poikansa käteen pikkuisen raksupussin. Olin kalifornialaisella mammajumppatunnilla, jonka aikana lapset istuivat rattaissa ja äidit huhkivat.Jumppatoverini parivuotias alkoi naksutella suolapaloja tottuneesti. Minun sisäisen äitipoliisini sireeni ulvoi. Eikö amerikkalaisäiti tajua, miten vaarallista suola on pienokaiselle? Itsehän olin superäitinä sentään pilkkonut tyllerölleni appelsiininpalasia eväspussiin.Sitten Kalifornia jäi taakse ja muutimme Ranskaan. Suolan sijasta pikkumussukat mässyttivät Välimeren äärellä makeaa. Sateella ei kukaan ei lähtenyt ulos ja kovalla tuulella leikkikenttäkin pantiin kiinni. Tuttia jotkut näyttivät lutkuttavan viisivuotiaaksi saakka.Sekin ihmetytti, että Rivieran pienokaiset juoksivat rannalla pikkubikineissä. Minä puin lapsemme tiukasti burkini-tyyppiseen UV-kokoasuun.asuinmaat vaihtuivat, kuuliaisena noudatin pitkään suomalaisesta neuvolasta saamiani, ainoita ja oikeita kasvatusohjeita. Kummastelin muita perheitä ja vertasin omaa suoriutumistani paikallisten mammojen sijasta aina suomalaisiin.Ranskassa kun oman lastenlääkärin vauvanhoito-ohjeet saattavat poiketa naapurilääkärin neuvoista täysin. Mitä se sellainen meininki on?on, että lapsi pystyy olemaan ensisijaisesta hoitajastaan erossa niin monta yötä kuin hänellä on ikävuosia!Tämä kommentti on keskustelusta, jota käytiin vastikään suomalaisessa perheblogissa. Moitteita ja ”oikeita” ohjeita sateli äidille, joka aikoi jättää puolitoistavuotiaan lapsensa tämän isälle ja mummolle viikoksi hoitoon. Pikkulapsen äidin kuului lapsiarjessa kuulemma panna omat tarpeensa sivuun.Mitään uuttahan tässä keskustelussa ei ole: suomalainen äiti saa valitettavan usein kuulla tekevänsä väärin, varsinkin netissä. Aina tuntuu löytyvän joku, joka tietää mukamas paremmin.Suomen neuvolajärjestelmä on mahtava, ehkäpä sen tiukat, kaikille samat ohjeet ovat saaneet aikaan sen, että kanssaäitien suoriutumista vahdataan pohjoisessa poliisin tavoin.Itse hyppäsin turvalliselta polulta lopullisesti jokunen vuosi sitten. Aikani jääräpäisesti kaurapuuroa keiteltyäni oli nimittäin myönnettävä, että uuden kotimaan taaperoista kasvoi toisenlaisillakin ohjeilla ihan tavallisia, terveitä aikuisia.Mikä minä olin sanomaan, että minun tapani oli muita parempi? Niin se hillopurkki pääsi aamiaispöytään.äitivuodet ulkomailla opettivat, ettei yhtä oikeaa tietä onneen ole. Se mikä yhdelle perheelle tärkeää, ei välttämättä sovi toiselle.Vieraassa maassa suomalaisvanhemman kasvatusotteiden kulmat pyöristyivät. Kun uusi naapuri ei olekaan saanut samoja hyviä neuvolanohjeita kuin sinä, hedelmällisintä on arvostelemisen sijasta etsiä omat, perheelle sopivat tavat toimia.Uskallan väittää, että monet meistä ulkosuomalaisäideistä oppivat ulkomailla nauttimaan vanhemmuudestaan rennommin kuin synnyinmaassa.Ympäristö ja tavat vaikuttavat kasvatusotteisiin. Siinä missä suomalaisten lasten pitää saada möyriä kuralätäköissä ja jättää tutti jo vauvana, esimerkiksi ruokamaa-Ranskassa vanhemmat painottavat sitä, että lapsi oppii syömään ja keskustelemaan ruokapöydässä.muistaa, että meidän erinomaisen hyviä suomalaisia tapojammekin ihmetellään muualla. Äskettäin kuulin taas vauvan ulkona nukuttamista kutsuttavan barbarismiksi.