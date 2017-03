Millaisia kokemuksia sinulla on Facebookin kierrätysryhmistä? Vastaa kyselyyn

Elämä

kierrätysryhmistä on viime vuosina tullut valtavan suosittuja. Asuinalueiden omissa kierrätysryhmissä käytetty tavara liikkuu helposti, kun myyjä ja ostaja saattavat asua samassa kerrostalossa.Facebookissa on myös useita eri tuotemerkkeihin erikoistuneita ryhmiä, joissa on parhaimmillaan jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Suomea.Suuriakin kierrätysryhmiä ylläpitävät usein yksittäiset ihmiset. Osa ryhmistä noudattaa tiukkoja sääntöjä, osa toimii vapaammin.Millaisia kokemuksia sinulla on Facebookin kierrätysryhmistä? Vastaa alla olevaan kyselyyn. Teemme aiheesta juttua.