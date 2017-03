Ahdas lokerointi rajoittaa lapsen kehitystä – ujoksi tai hankalaksi sanottu lapsi voi muuttua sellaiseksi

Elämä

Ennakko-oletukset vaikuttavat paljon siihen, miten lapsen persoonallisuus tai taidot kehittyvät. Tutkimusten mukaan aikuisten, kuten vanhempien ja opettajien, asenne ohjaa sitä, missä lapsi ajattelee olevansa hyvä – ja millaiseksi hän lopulta kasvaa.



1. Aikuisten käsitys lapsesta ohjaa sitä, miten häneen suhtaudutaan ja millainen hänestä kasvaa. Leimoja itseään toteuttavina ennusteina on avannut jo 1960-luvulla tehty klassikkotutkimus, jossa opettajille kerrottiin, että luokan tietyt oppilaat olivat testin mukaan poikkeuksellisen älykkäitä. Tosiasiassa lapset nimettiin täysin satunnaisesti.



Pelkästään opettajien ennakko-oletus vaikutti lasten saamaan tukeen niin, että vuotta myöhemmin he suoriutuivatkin testistä selvästi paremmin.



2. Varhain lyödyt leimat – kuten hankala tai ujo – vaikuttavat persoonallisuuden kehitykseen. Mitä tärkeämpi auktoriteetti aikuinen on, sitä herkemmin lapsi omaksuu häneltä toistuvasti kuulemansa määritelmät osaksi identiteettiään.



Liian ahdas lokero voi estää ihmistä näkemästä todellisia kykyjään ja mahdollisuuksiaan muuttua ja oppia.



3. Sisarukset ovat usein erilaisia, mutta vanhempien asenne lisää eroja entisestään. Näin kertoo Journal of Family Psychology -lehdessä vuonna 2015 julkaistu yhdysvaltalaistutkimus. Valtaosa vanhemmista esimerkiksi uskoi esikoisen olevan kuopusta parempi koulussa, vaikka arvosanojen perusteella näin ei olisi ollut.



Arvio kuitenkin vaikutti lasten menestykseen myöhemmin. Tutkijat kehottavat vanhempia vertailun sijasta keskittymään kunkin yksilöllisiin vahvuuksiin.



4. Ylipainoiseksi varhain leimattu lapsi lihoo muita todennäköisemmin, kertoo tammikuussa Psychological Science -lehdessä julkaistu tutkimus. Jos vanhemmat määrittelivät lapsen ylipainoiseksi 4–5-vuotiaana, painoa myös kertyi kymmenessä vuodessa enemmän kuin normaalipainoisina pidetyille.



Vain asenne vaikutti, ei lasten todellinen lähtöpaino.