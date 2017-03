Elämä

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

katselijan silmin arkeni vaikuttaa rakentuvan varsin lapsikeskeisesti. Suljen työkännykän viimeistään päiväkodin portilla. Kävelemme kotiin käsi kädessä. Kyselen kultakin lapselta päivän kulkua. Kuuntelen, nyökkäilen, ohottelen sopivaksi arvelemissani kohdissa.Tutulla kaavalla pintakuulumiset on nopeasti kuitattu. Oliko kiva päivä? Mitä oli ruuaksi? Hyvä vanhempi kysyy, kiltti lapsi vastaa.Sisäinen todellisuus on vähemmän idyllinen. Oikeasti kuuntelen vain puolella korvalla. Puolitoista korvaa on suunnattu oman ajatteluni kallisarvoisia kaikuja kohti. Huomisaamun deadline, saukkovideo, päivän viimeinen potilas, ei hitto ne balettiliput!Vuorovaikutukseni on vain kuuntelukulissi, jonka takana oman mieleni ääninauha pauhaa.ei juuri parane kotiin päästyämme. Periaatteessa kuuntelen lastani edelleen, mutta käytännössä vilkaisen sivusilmällä postit ja käyn välissä huuhtomassa kurahousut. Näpytän juoksulenkin lukemat tässä ohimennen kännykkään. Punnerran automaton reunalla, ei se yhteistä leikkiä pilaa.että pilaa. Puoli huomiota on vähemmän kuin olla kokonaan ilman. Melkein leikin kanssasi, melkein kuuntelen sinua – olet minulle nyt melkein tärkeä. Kyllä lapsikin tajuaa, olenko oikeasti mukana.Samalla tavalla yhteisen leikin ilo sammuu nopeasti silloin, kun lapsi ei huomioi aikuisen puhetta. Minäkin ärsyynnyn, kun joudun huomauttamaan peliajan loppumisesta kolmatta kertaa. En jaksa lukea lapsille iltakirjaa, jos he eivät keskity kuuntelemaan.kesken huomion puolittuminen ei haittaa minua yhtä paljon. Jos mieheni selaa kännykkää ja nyökkäilee kuulumisilleni lämpimikseen, säästän juttuni suosiolla toiseen kertaan. Tajuan kyllä, ettei hän nyt malta keskeyttää omia ajatuksiaan. Arvostan hänen yritystään olla edes kohteliaan puolihuomioiva. Mutta koska arvostan omaa juttuanikin, pidän huolen että toinen kerta myös tulee.Lasta kiinnostuksen kulissi sen sijaan hämää niin, että hän ei ehkä kerro toiste. Lapsi ei osaa arvostaa omaa juttuaan, jollen minä arvosta sitä hänen kanssaan. Minun on kuunneltava hänen juttunsa tärkeiksi, nähtävä hänen maailmansa kiinnostavaksi. Muistettava huomennakin, mistä tänään juttelimme.voi olla kaikkineen läsnä, eikä tarvitsekaan. Omiaan pitääkin ajatella. Mutta miksi tehdä sitä kiinnostusta teeskennellen?Haluan arkisilla kysymyksilläni nimenomaan kertoa lapsilleni, miten tärkeitä he minulle ovat. Hyvä tarkoitukseni tuskin välittyy heille asti, jos en malta painaa ajatusteni pauhua taustalle.Pysyvänä vuorovaikutustapana pintakontakti ei riitä suhteeksi. Ihmiseksi rakentumiseen tarvitaan nimenomaan jaettuja hetkiä. Huteran huomioimisen kulissi ei tunnu rakkaudelta, eikä rakenna lapsen itsetuntoa.Sen ylläpitämisen sijaan voisin myöntää suoraan: Anteeksi, nyt en kuunnellut, kun keskityin vahingossa vähemmän tärkeisiin juttuihin. Kerro uudestaan, nyt olen läsnä.