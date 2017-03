Säilytätkö yhä lapsuuden lempinallea? Hyvä, sillä pehmoeläin lohduttaa aikuistakin

Elämä

1. Unilelu rauhoittaa ja lohduttaa pientä lasta. Pehmolelu tai rätti on siirtymäobjekti, joka muistuttaa vanhemman turvasta, lievittää eroahdistusta ja helpottaa nukahtamista tai hoitoon menoa. Pehmojen avulla lapsi voi käsitellä erilaisia tunteita ja oppia uusia taitoja.



Tuoreessa japanilaistutkimuksessa esikoululaisten pehmolelut lähetettiin kirjakauppaan ”yökylään”. Valokuvat seikkailusta innostivat lapsia lukemaan eläimille kuvakirjoja niiden palattua. Vaikutus tosin katosi nopeasti, mutta myöhemmin muistutus vierailusta lisäsi taas lukuhaluja.



2. Vaikka siirtymäobjektien merkitys iän myötä vähenee, moni säilyttää rakkaan nallensa vielä aikuistut­tuaankin. Heikkoina hetkinä se tuo yhä lohtua. Lempinallen halaaminen voi helpottaa huonosta itsetunnosta kärsivän eksistentiaalista ahdistusta, kertoo Amsterdamin yliopiston tutkimus.



3. Pehmot edistävät kriisialueilla elävien lasten toipumista sotatraumoista, kertoo Tel Avivin yliopiston tutkimus. Lasten stressioireet kuten aggressio, itkuisuus ja painajaiset vähenivät merkittävästi nopeammin, kun he saivat pehmokoiria ”hoidettavakseen”. Lapset alkoivat ilmaista itseään pehmojen kautta, mikä auttoi vanhempia tukemaan heitä.



4. Oikeista eläimistä on jo pitkään tiedetty olevan apua terapiassa. Psychological Trauma -lehdessä julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa dissosiatiivisista oireista kärsivät opiskelijat kiintyivät pehmoeläimiin siinä kuin oikeisiinkin.



Pehmot voivat tuoda niin aikuisille kuin lapsille turvaa, vakautta ja tunteen ehdottomasta tuesta. Pehmokaverista ei toki ole psykiatrisen hoidon korvaajaksi, mutta se voi osaltaan parantaa oloa.