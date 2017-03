Elämä

Edeltävissäkin

Haluaisin vähän kehua. Siis juuri sinua, suunnilleen ikäiseni tavallisen hyvä isä.Perhevapaiden jaosta puhutaan tosissaan, vihdoin. Hyvä! Samaa tahtia lisääntyy tämä länkytys, että vain äiti osaa, koska hän on äiti.Isä on muka ikuinen apuvanhempi, äiti pyhä. Perustelut: kohtu, vaistot ja se, että eihän tätä perustella tarvitse.Onnittelen niitä sisariani, joihin ylimaallinen viisaus laskeutui synnytyssalissa. Minä yhä joudun vähän opettelemaan.Ihan vastasyntyneen kanssa aavistuksen auttoi, että pystyi tuoksumaan maidolta. Hyvin pian biologian tuoma etumatka hävisi. Lapsen kanssa vietetyllä ajalla oli, on väliä.Lapsethan ovat siitä sietämättömiä, että ne ovat paitsi yksilöitä, myös muuttuvat alituiseen. Niiden tarpeet oppii vain olemalla niiden kanssa. Vaaditaan loputtomia toistoja. Vielä yksi vaippa ja viides lusikallinen, tuhannes iltasatu sylikkäin, miljoonas kömpelö yritys kasvattaa.Vanhemmuus on teko. Tahto tehdä ei riipu sukupuolesta.Tiedätkin tämän. Lähinnä ihmettelen, miten tuota äitilänkytystä jaksat nurisematta kuunnella.sukupolvissa hyviä isiä oli, ehkä sinullekin osui sellainen. Tai ehkä saamasi miehen malli oli se tavallisena joskus pidetty, etäälle karannut tai ajettu.Sinä sen sijaan olet ihmeellinen.Olet kiinnostuneempi omista lapsistasi kuin mikään miespolvi ennen sinua.Jäät vuorollasi pois töistä, kun ne sairastavat. Tiedät, missä kotona säilytetään d-vitamiinia ja lapsen balettitossuja ja takavarikoitua pelikonsolia ja sitä lappusta, joka olisi pitänyt palauttaa allekirjoitettuna kouluun eilen. Viet ne taskulamppuretkelle metsään, kun niitä pelottaa pimeä. Opetat ne veistämään puukolla tai moshaamaan tai ajamaan pyörällä tai keittämään pastan al dente tai kunnioittamaan muita ihmisiä.Tai jotain ihan muuta, jotain niin arkista, että sitä ei enää näekään. Osin samanlaista kuin naisetkin jatkuvasti tekevät.Olet luonteva isyydessäsi. Et myöskään ole enää mikään harvinaisuus, päivystät vuosi vuodelta useamman hiekkalaatikon reunalla.Juuri siksi yhteiskunnan sietäisi vihdoin toimia niin, että lapsellesi tarjottaisiin varmemmin nykyistä isompi siivu sinunkin ajastasi. Jo ihan pikkuisena.Sillä sinä olet lapsen etu. Kiitos siitä.