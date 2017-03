Elämä

Kirjoittaja on tamperelainen vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.

Tapasin alakoululaisena kiusata vanhuksia hymyilemällä, katsomalla heitä silmiin ja sanomalla reippaasti hyvää päivää. Turkulaiset mummot tästä vallan kiusaantuivat. Tämä on maa, jossa normaali kohteliaisuus on epänormaalia.Kun meitä kehutaan, kursailemme, että ei tämä mitään. Olen oikein opettelemalla opetellut sanomaan takaisin ”kiitos”, enkä esimerkiksi että ”ei, tämä mekko on ihan vanha räyskä”. Kiitos on ihan kokonainen lause.Feministisen ajatushautomo Hatun Kehtaamiskouluissa ihmiset kertovat omia kehtaamisongelmiaan. Yksi esiin tullut ongelma on, että ihmiset eivät kehtaa kehua toisia. ”Mitä se minusta ajattelee, luuleeko se että haluan jotain”, on yleinen murhe.Koitapa keski-ikäisenä miehenä kehaista nuorta kaunista naista niin, että se tuntuu ihan pyyteettömältä kohteliaisuudelta, eikä setämiehen imelyydeltä! Se ei ole helppoa tällaisessa kulttuurissa, missä kehuja ei liiemmin tuhlailla.Minut on opetettu lapsena teitittelemään vanhempia vieraita ihmisiä. Edelleenkin työni puitteissa joudun julkisesti teitittelemään ihmisiä, joiden kanssa muutoin olen tottunut sinuttelemaan. Tämänkin kohteliaisuuden vastaanottamisessa on melkoinen sukupolviero.Erityisesti 50-luvulla syntyneet ovat oman kokemukseni mukaan aivan kyvyttömiä ottamaan vastaan teitittelyä. Erityisesti nuorena jurppi, kun oma pyrkimys kohteliaisuuteen saikin vastaan kiukuttelua tyyliin ”pidätkö sinä minua vanhana”.Kyllä se on niin, että jos toinen ihminen on viisitoista vuotta minua vanhempi, niin se on fakta, eikä arvostelma. Vanhempaa vierasta ihmistä on aivan asiallista teititellä. Eikä vanhuudessa, korkeassa komeassa iässä, ole kerta kaikkiaan mitään vikaa. Sitä ei tarvitse häpeillä, kieltää ja piilotella.Taannoin autoin lähipuiston maahanretkahtaneen puliukon ylös penkille ja annoin vielä pienen toiminta-avustuksen päälle. Siinä häntä tukevaan asentoon asetellessa tulin käyttäneeksi teitittelymuotoa. Mies repäisi itsensä kiukkuisesti otteestani irti, sillä hän suuttui teitittelystä. Sen verran oli juopon kunniaa jäljellä, että moinen vanhanajan kohteliaisuus piti saada torjuttua.Ilmeisesti edellisen tai edellisten sukupolvien nuoruudessa teitittely edusti sitä hierarkioiden maailmaa, jossa palveluskunnan ja nuorten piti hattu kourassa nöyristellä herrojen edessä.Teitittelyvastaisuus ei siis liittynyt pelkästään ikään, vaan myöskin vaatimukseen tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jossa kaikkia kanssakansalaisia kohdellaan samalla tavalla. Että kaikki ansaitsevat saman kunnioituksen, kuin rikkaat ja varttuneet henkilöt.Muodolliset käytöstavat ovatkin usein sellaisia, jotka ylläpitävät hierarkioita: ketkä ylipäänsä saavat määritellä, mitä perinnäistapoja missäkin tilanteessa noudatetaan.Itse olen ollut aina varsin piittaamaton esimerkiksi pukukoodin suhteen, mutta sen sijaan pitänyt kiinni siitä, että jokaiselle ihmiselle ollaan lähtökohtaisen ystävällisiä. Vaikka hän sattuisikin olemaan köyhä sekakäyttäjä.