Nimi voi vaikuttaa kohteluun työnhaussa ja jopa ostokäyttäytymiseen

Elämä

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

1. Ihmisen nimen voi yllättävän hyvin arvata ulkonäöstä, esittää Personal and Social Psychology -lehdessä julkaistu tuore israelilaistutkimus. Tutkijat näyttivät ihmisille kasvokuvia ja pyysivät yhdistämään kuvaan etunimen muutamasta vaihtoehdosta.



Veikkaus ei osunut oikeaan puolessakaan tapauksista, mutta kuitenkin selvästi useammin kuin olisi tilastollisesti todennäköistä – myös pelkän hiustyylin perusteella. Tutkijoiden mukaan ihmiset ehkä tiedostamattaan muovaavat ulkonäköään nimiin liittyvien mielikuvien, oletusten ja stereotypioiden mukaiseksi.



2. Saatamme suhtautua vaistomaisesti suopeammin ihmisiin, joiden nimen osaamme sanoa. Sujuvasti lausuttavat nimet – ja niiden kantajat – herättävät enemmän myönteisiä mielikuvia kuin hankalat, kertoo Journal of Experimental Social Psychology -lehdessä vuonna 2011 julkaistu tutkimus. Nimen helpon ääntämyksen todettiin olevan yhteydessä myös esimerkiksi siihen, miten korkeisiin asemiin ihmiset ylsivät lakitoimistoissa.



3. Etnisestä tai sosioekonomisesta taustasta vihjaava nimi voi vaikuttaa ihmisen kohteluun koulutuksessa tai työnhaussa. Yhdysvaltalaistutkijat ovat esimerkiksi havainneet opettajien tiedostamattaan odottavan heikompaa suoriutumista lapsilta, joiden etunimi oli keskimäärin suositumpi köyhemmissä ja vähemmän koulutetuissa perheissä.



4. Nimi on tärkeä osa identiteettiä. Ihmisillä on taipumus pitää aakkosissa enemmän oman nimensä kirjaimista, kertovat lukuisat eri tutkimukset. He jopa suosivat tuotemerkkejä, joissa on samoja kirjaimia kuin heidän nimessään, kertoo esimerkiksi Journal of Consumer Research -lehdessä vuonna 2005 julkaistu tutkimus.