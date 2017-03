Urheilun katselusta on psykologista hyötyä, sanoo professori

Elämä

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Miksi urheilua on mukava katsella? Tietoliikenteen ja elokuvatutkimuksen professori Andrew Billings Alabaman yliopistosta vastaa:



”Media on nykyään sirpaloitunutta. Katselemme esimerkiksi elokuvia ja tv-sarjoja eri aikaan ja kukin omassa tahdissaan.



Ihmisellä on kuitenkin psykologinen tarve tuntea yhteyttä muihin ihmisiin. Urheilun seuraaminen tarjoaa sellaisen yhdistävän elämyksen, joita on muuten vaikea löytää. Sosiaalisen identiteetin teo­rian mukaan jaamme muut ihmiset kahteen ryhmään, ”meihin” ja ”muihin”. Urheilu ruokkii jaottelua, sillä kannattajaryhmät on helppo erottaa toisistaan. Jaottelu vahvistaa fanien yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tietyn joukkueen kannattaja voi helposti päätyä keskustelemaan urheilusta tuntemattomankin kanssa, jos tietää tämän olevan kannattaja.



Urheilun katsominen voi olla tietyissä rajoissa yhteiskunnallisesti hyödyllistä. Kansalliset joukkueet tarjoavat keinon vahvistaa kansakunnan sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisaalta joukkueet symboleineen auttavat tutkimaan omaa suhdetta kansalliseen identiteettiin.



Joskus urheilun katsominen voi tuoda ihmisiä yhteen laajemminkin. Yhteiset kokemukset ja keskustelunaiheet rakentavat siltoja ihmisten välille sukupuolesta, etnisestä taustasta, ihonväristä ja kansallisuudesta riippumatta.”