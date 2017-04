Elämä

Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, logoterapeutti ja tietokirjailija.

kuin vesiputous terapeuttini vastaanotolla.Terapeuttini katsoo minua lempeästi silmiin, hymyilee myötätuntoisesti ja vetää syvään ja rauhallisesti henkeä. Tuohon hengenvetoon tiivistyy paljon: kokemukseni siitä, että tulen kuulluksi, kannatelluksi ja kärsimykseni tulee otetuksi todesta.Sitä, mitä terapeuttini tekee, kutsutaan ammattijargonilla tilan antamiseksi.tilan tarvitsemisesta ja antamisesta puhutaan lähinnä parisuhteen yhteydessä. Silloin se toimii yleensä kiertoilmaisuna sille, että kumppani on alkanut ahdistaa siinä määrin, että etäisyyttä on saatava tai muuten tulee ero.Tilan antamisen ei kuitenkaan pitäisi tarkoittaa sitä, että pitäisi lähteä samasta tilasta pois, vaan pikemminkin päinvastoin. Se on samassa tilassa pysymistä siitä huolimatta, että tunnustellaan siinä hetkessä oikealta tuntuvaa välimatkaa.new age -henkinen ilmaisu ei omaan suuhun sopisikaan, jokainen tietää, millaista on, kun tarvitsee tilaa. Silloin ei pysty tai saa olla sellainen kuin on tai ei voi ilmaista sitä, miltä oikeasti tuntuu.Ja kaikilla on kokemusta siitä, kuinka ahdistavaa on, kun happi loppuu sen takia, että joku vie kaiken tilan.Kun kaksi ihmistä kohtaa, syntyy väistämättä jokin tila, tajusi sitä tai ei. Kaikki, mitä tuossa tilassa teemme, vaikuttaa kaikkiin tilassa oleviin.Yksi tyypillinen merkki siitä, ettei anna tilaa on se, että oma ajatus rientää jo siihen, mitä aikoo seuraavaksi sanoa, kun toinen on vasta puolessa välissä lausettaan – siitä huolimatta, että aikoisi tokaista jotain kannustavaa.tilan antaminen on vain olemista, mikä ei tarkoita sitä, että se olisi helppoa. Tärkeintä tilan antamisessa on uskaltaa luottaa siihen, että tekee jotain tärkeää ilman, että varsinaisesti tekee mitään – tosin on kyseenalaista pitää läsnä olemista, kuuntelemista, silmiin katsomista tai kädestä pitämistä ei minään.Vaikeinta tilan antamisessa on antaa toisen olla sellainen kuin on. Ettei oleta, odota, tuomitse, arvostele, kummastele, yritä vaikuttaa tai kontrolloida.Kun saa tilaa, voi tutkia turvallisesti omia rajojaan, sitä, missä itse menee ja missä toinen menee. Se auttaa pärjäämään paremmin niissä hetkissä, joissa omia rajoja koetellaan.Kun saa tilaa, voi rauhassa väsyä, epäonnistua tai hetkellisesti hajota ilman pelkoa siitä, ettei enää saakaan kerättyä palasiaan kokoon. Se taas vahvistaa.Tilan antaminen onkin yksi kauneimmista asioista, mitä voi tehdä missä tahansa ihmisten välisessä suhteessa. Eikä sen kanssa kannata pihdata, sillä mitä enemmän tilaa antaa, sitä suurempia määriä sitä riittää annettavaksi.