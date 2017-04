Elämä

yllätti ehdottamalla vauvakirjan hankkimista kesällä syntyvälle serkulleen. Suorastaan liikutuin. Oma pikkuiseni! Ihan itse tuli ajatelleeksi!Heti perään iski lievä syyllisyys: lastemme vauvakirjat ovat lähes koskemattomat.Olin nimenomaan toivonut ne vauvoille lahjaksi, koska oma vauvakirjani on ollut minulle tärkeä muisto. En silti jaksanut epämääräisesti itkuisen yön jälkeen innostua ikenestä pilkistävästä hampaasta päivämäärän ylöskirjaamisen vertaa. Kuvittelin täyttäväni kirjoja sitten vähän myöhemmin, muistinvaraisesti, kunhan vauvahäslinki tästä helpottaa.Se helpotti, mutta en edelleenkään ole kovin innostunut kullannuppusteni hampaista. Tai hiustupsuista.ajatella, että ehkä vika ei olekaan minussa vaan vauvakirjoissa. Miksi palvoa niskakiharaa, kun samaan aikaan kehittyy lapsen mieli? Mikä huikea ajatusprosessien universumi! Miksi emme dokumentoi lapsen muistin tai mielen teorian kehitystä?Mentalisaatio on sinänsä yksinkertainen, mutta silti niin kamalan vaikea kyky: ymmärrys siitä, että muilla ihmisillä on minusta erillinen mieli. Pieni lapsi ei ymmärrä, että ajattelemme eri logiikalla, toimintaamme ohjaavat yksilölliset motiivit, muistamme saman tapahtuman eri tavalla. Emmekä voi lukea ajatuksia.Mentalisaatiokyky auttaa meitä hyväksymään toisten ihmisten mielipiteitä, reaktioita ja elämäntapoja. Kun ymmärtää, että toinen ajattelee eri tavalla, ei ole tarpeen ottaa asioista nokkiinsa tai painostaa toisia muuttumaan.puhkeavat ilman vanhemman mainittavaa panosta, mutta mentalisaatioon lapsi tarvitse apua. Siksikin mielen kehitysvaiheiden kirjaaminen olisi saattanut olla motivoivaa.Vauva ilmaisee tarpeitaan epämääräisesti, mutta mentalisaatiokykyinen ihminen voi arvailla niitä helposti. Saattaisi olla nälkä, ehkä kuuma tai se hammas tulossa. Kun aikuisen reaktio osuu oikeaan – ruokaa, viilennystä, syliä - lapsi saa varhaisen kokemuksen toisesta, joka ainakin yrittää tavoittaa hänen kokemustaan.Taaperon mielenliikkeitä voi veikkailla jo monipuolisemmin. Näitä kännykän pönttöön heittämisiä olisi saanut kirjoitella ylös vauvakirjan ”hassut sattumat”-sivuille, mutta ei se mentalisaatiota vielä edistä. Vanhemman veikkauksia lapsen tekojen tarkoitusperistä pitäisi ihmetellä yhdessä ääneen ja antaa lapselle mahdollisuus kertoa oma näkökulmansa.leikki-ikäinen onkin jo mielen kehityksen kyttääjän aarreaitta. Miten polveilevia motiiveja, häkellyttävän tarkkoja muistoja, kiherryttäviä uudissanoja!Olen kärsivällisesti vakuuttanut, etten oikeasti tiedä mitä lapsi on tänään päiväkodissa tehnyt, koska olin itse ihan toisaalla. Olen tentannut lapsen ajatuksia, vaikka olenkin naamasta ollut näkevinäni aika tarkkaan missä mennään.On haaveiltu, muisteltu ja kerrottu unia. On leikitty ajatusleikkejä: lastattu laivaa, laadittu eläinarvoituksia ja tahkottu Arvaa mitä ajattelen -leikkiä.sitten täyttänyt mentalisaatio-vauvakirjaa tunnollisemmin? Rynnännyt lapsen heureka-lampun syttyessä kirjaamaan virstanpylvään tärkeäksi tulevaisuuden muistoksi. Todennäköisemmin olisi käynyt kuten nyt: tallennan helmihetket kolumneihin.Sentään edes sinne.