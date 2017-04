Professori: Sedät ja tädit voivat innostaa lasta kouluttautumaan pitkälle – ”Vaikutus on yllättävän suuri”

Elämä

Sedät, enot ja tädit voivat vaikuttaa lapsen tuleviin koulutusvalintoihin ja sosiaalisen aseman periytymiseen yllättävän paljon.



Tähän tutkimustulokseen ovat päätyneet Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola ja erikoistutkija Elina Kilpi-Jakonen. Heiltä on ilmestynyt aiheesta englanninkielinen kirja, jonka julkaisuseminaari järjestetään torstaina 13. huhtikuuta Turussa.



“Sedillä ja tädeillä on yllättävänkin suuri rooli siinä, millaisen koulutuksen lapsi valitsee”, sanoo Jani Erola. “Emme aiemmin ajatelleet, että vaikutus voisi olla näin suuri.”



Jos lapsella on korkeasti koulutettu täti tai setä, on todennäköisempää kuin muuten, että lapsestakin tulee korkeasti koulutettu. Näin on siinäkin tapauksessa, että lapsen vanhemmat eivät ole yhtä pitkälle kouluttautuneet.



Erola nostaa esiin erityisesti lapsettomien tätien ja setien merkityksen. “Näyttäisi siltä, että varsinkin niiden setien ja tätien merkitys on suuri, joilla ei ole omia lapsia. Tällaiset tädit ja sedät ovat usein innokkaita osallistumaan sisarusten lasten elämään.”



Erolan mukaan kiinnostavaa on myös se, että tätien ja setien vaikutus näyttää olevan pääosin positiivista.



“Tämä tarkoittaa sitä, että jos täti tai setä on hyväosainen, myös sisarusten lapsista tulee todennäköisemmin sellaisia. Jos taas täti tai setä on perheen musta lammas, vanhemmat voivat toimia portivartijoina eikä negatiivisella esimerkillä ole niin suurta vaikutusta lapsen valintoihin.”



Tutkimustulokset ovat kansainvälisesti uraauurtavia. Aihetta on tutkittu aiemmin vain vähän.



“Setien ja tätien merkitys on uusi havainto. Sen sijaan sosiaalisen aseman periytymistä on tutkittu paljonkin. Eli sitä, miten vanhempien koulutus ja hyväosaisuus periytyvät lapselle.”



Samassa yhteydessä tämän tutkimuksen kanssa tutkittiin setien ja tätien varallisuuden vaikutusta lapseen Norjassa ja Yhdysvalloissa. Näissä maissa havaittiin Erolan mukaan samankaltainen yhteys: jos lapsella on esimerkiksi rikas setä, se lisää lapsen todennäköisyyttä tulla rikkaaksi.



Hyväosaisuus kasautuu perheiden sisällä siis laajemminkin kuin vain vanhemmilta lapsille, Erola toteaa.



Onko sillä väliä, kuinka paljon lapsi on tekemisissä setien ja tätien kanssa?



“Luultavasti on. Mitä enemmän kontakteja on, sitä enemmän se varmasti vaikuttaa esimerkiksi koulutusvalintoihin.”



Myös serkut edesauttavat lapsia tapaamaan tätejään ja setiään. Usein vanhempien sisaruksilla on suurinpiirtein samanikäisiä lapsia ja serkukset ovat helposti tekemisissä keskenään. Tätä kautta lapset tapaavat myös tätejä ja setiä.



Erola on aiemmin tutkinut isovanhempien koulutuksen vaikutusta lapsenlapsiin.



“Sillä oli loppujen lopuksi melko pieni vaikutus”, hän sanoo.



“Toki isovanhemmat vaikuttivat heidän omiin lapsiinsa, mutta lapsenlapsiin vaikutus oli enää vähäinen.”



Professori Erola, miten omat setäsi ja tätisi ovat vaikuttaneet uravalintaasi?



“Jaa, oma sukuni onkin aika erikoinen tapaus. Minulla on yhteensä 14 tätiä ja enoa, serkkujakin on yli 50. Heidän joukossaan on porukkaa laidasta laitaan, lääkäristä kemistiin ja maanviljelijään.”



Erolan, 42, omat kokemukset vahvistavat kuitenkin tutkimustulokset.



“Olen ollut paljon tekemisissä juuri lapsettoman tätini kanssa. Ja kyllä suvun esimerkki kannusti minua akateemiselle uralle.”