Professoria ärsyttää, kun hyväosaiset neuvovat köyhiä keittämään kaurapuuroa: ”Ylhäältä on helppo neuvoa, jos on itse saanut kaiken” Köyhä on kipeämpi ja kuolee nuorempana kuin rikas, tietää professori Ossi Rahkonen. Hänen mielestään nyky-Suomi on epätasa-arvoistunut ja asenteet ovat kiristyneet. ”Kyllä minulla on sellainen tunne, että 1960- ja 1970-luvuilla oltiin solidaarisempia toisia kohtaan.”